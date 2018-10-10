Мэрия уволила директора школы из-за инцидента с упавшими на учениц шкафами
На днях мэр Анатолий Локоть поручил «укрепить кадровое руководство»
В новосибирской школе
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, трудовой договор с директором был расторгнут накануне, 9 октября.
«У нас есть соответствующее письмо департамента образования мэрии города Новосибирска о том, что трудовой договор с директором МБОУ СОШ
8 октября во время урока в кабинете технологии на пятерых девочек упали навесные шкафы. В результате этого дети получили лёгкие травмы и ушибы.
Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ и ч. 2 ст. 293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; халатность).
На следующий день мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил в инциденте директора школы
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Дмитрий Здорников
Скриншот google.ru/maps