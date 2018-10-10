Мэрия уволила директора школы из-за инцидента с упавшими на учениц шкафами

На днях мэр Анатолий Локоть поручил «укрепить кадровое руководство»

Школу открыли после ремонта в начале этого учебного года. На открытии присутствовал мэр
Школу открыли после ремонта в начале этого учебного года. На открытии присутствовал мэр

В новосибирской школе № 82 уволили директора — это случилось после того, как на пятиклассниц во время урока труда упали навесные шкафы.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, трудовой договор с директором был расторгнут накануне, 9 октября. 


«У нас есть соответствующее письмо департамента образования мэрии города Новосибирска о том, что трудовой договор с директором МБОУ СОШ № 82 Михаилом Слободянюком был расторгнут 9 октября», — уточнили в пресс-центре мэрии.


8 октября во время урока в кабинете технологии на пятерых девочек упали навесные шкафы. В результате этого дети получили лёгкие травмы и ушибы.


Следственный комитет начал проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ и ч. 2 ст. 293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; халатность).


На следующий день мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил в инциденте директора школы № 82 и призвал заняться кадровым укреплением. «Я вижу, что директор школы проявил себя не с сильной стороны, не справляется со своими обязанностями. Я даю поручение департаменту образования мэрии — заняться кадровым укреплением руководства школы, районной администрации — кадровым укреплением отдела образования», — сказал Анатолий Локоть.

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