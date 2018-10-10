Новосибирских казаков отправили охранять границу
Служить на границе будут добровольные казачьи дружины
Новосибирские казаки будут охранять государственную границу России. На днях пограничники заключили договор с хуторским казачьим обществом «Станица Никольская».
«При подразделениях Пограничного управления созданы добровольные народные дружины, состоящие в том числе из членов казачьих обществ, которые совместно с пограничными органами выполняют задачи по обеспечению контроля за соблюдением режима государственной границы и пограничного режима, а также разъяснению гражданам правил установленных административно-правовых режимов», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, добавив, что не могут указать количество задействованных казаков.
В Пограничном управлении добавили, что за 2018 год казаки задержали 13 нарушителей.
«Казаки не будут получать за это деньги. Будут выезжать в наряды, патрулировать. Будут осуществлять контроль за соблюдением пограничного режима», — пояснил корреспонденту НГС сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области Алексей Макаров.
Получить оперативный комментарий в Новосибирском отдельном казачьем обществе корреспонденту НГС не удалось.
В середине сентября в Первомайском сквере собрались десятки казаков, чтобы отметить День новосибирского казачества.
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Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова