Новосибирских казаков отправили охранять границу

Служить на границе будут добровольные казачьи дружины

За год казаки успели поймать 13 нарушителей границы
За год казаки успели поймать 13 нарушителей границы

Новосибирские казаки будут охранять государственную границу России. На днях пограничники заключили договор с хуторским казачьим обществом «Станица Никольская».


«При подразделениях Пограничного управления созданы добровольные народные дружины, состоящие в том числе из членов казачьих обществ, которые совместно с пограничными органами выполняют задачи по обеспечению контроля за соблюдением режима государственной границы и пограничного режима, а также разъяснению гражданам правил установленных административно-правовых режимов», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области, добавив, что не могут указать количество задействованных казаков.


В Пограничном управлении добавили, что за 2018 год казаки задержали 13 нарушителей.


«Казаки не будут получать за это деньги. Будут выезжать в наряды, патрулировать. Будут осуществлять контроль за соблюдением пограничного режима», — пояснил корреспонденту НГС сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области Алексей Макаров.


Получить оперативный комментарий в Новосибирском отдельном казачьем обществе корреспонденту НГС не удалось.


В середине сентября в Первомайском сквере собрались десятки казаков, чтобы отметить День новосибирского казачества. 

Прочтений: 1646

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено