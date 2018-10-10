Новосибирцы нашли в лесу заколоченную будку — в ней был замурован пёс

Спасённому псу около четырёх лет

Новосибирцы спасли пса, которого оставили в заколоченной будке в лесу недалеко от бывшего посёлка Пашино.





Будку обнаружили в выходные местные жители, они позвали на помощь волонтеров. Вчера, 9 октября, будку разломали и вытащили оттуда пса.







«Мы поехали с мужем, увидели в лесу будку и цепь. Цепь привязана к берёзе, где-то метровая цепь, протянута в будку, и заколоченная на этой цепи сидит собака. Мы отодрали то, чем она была заколочена, и вытащили оттуда собаку. Собака еле ходит, потому что она вся затекла — это с воскресенья до вторника она лежала, трое суток, а сколько она до этого лежала, мы не знаем», — рассказала о находке волонтёр Валерия Зубковская, которую позвали на помощь вызволить животное.







Вызволить собаку из будки оказалось не так легко





После освобождения собаку назвали Мухтаром, его отправили в ветеринарную клинику «Ветлекарь». По оценкам волонтёров, собаке около четырёх лет.







«Сейчас собака в клинике находится, под присмотром врачей. Видимо, глаз один повреждён, сетчатка сильно. Потом, скорее всего, собаку били, потому что на черепе прощупываются осколки от черепа. Но это давнишняя травма, не свежая. Врач сказал: истощение, собака замёрзшая, истощённая, голодная», — рассказала о состоянии животного Валерия Зубковская.





Зубковская уверена, что собаку не просто специально привезли в лес, но и сделали всё так, чтобы она не смогла вызволить себя сама.







«Он был именно спрятан, не рядом с трассой был. Просто человек его так не найдёт. Это глубоко в лесу, привязанный, причём замотан на проволоку, это надо постараться. Могли бы просто поставить будку и заколотить. А его ещё привязали цепью, собаку уже конкретно умирать туда [увезли], что даже если он вылезет из будки, то с цепи он не сорвётся. Я так понимаю, что и шлейку ему надели, потому что с поводка у него есть возможность убежать, вырваться. А со шлейки — маловероятно», — описала ситуацию Валерия Зубковская.







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