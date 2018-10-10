Из НГТУ по тревоге вывели тысячу студентов

Учащиеся мёрзнут на улице около корпусов вуза

Студентов эвакуировали из всех корпусов вуза
Студентов эвакуировали из всех корпусов вуза


Сегодня, 10 октября, днём из Новосибирского государственного технического университета эвакуировали всех студентов.


Как объяснил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, тревога началась в 13:00 и была учебной. «Сейчас из корпусов выведено не менее тысячи студентов. Эвакуация продлится до 13:30. Подобная проверка проводится раз в семестр», — уточнил Юрий Лобанов.


Пресс-секретарь НГТУ уточнил, что студентов вывели из всех учебных корпусов, а в 14:00 начнётся учебная эвакуация из общежитий вуза.


Эвакуация продлится до 13:30, а в 14:00 будет включена учебная тревога в общежитиях вуза
Эвакуация продлится до 13:30, а в 14:00 будет включена учебная тревога в общежитиях вуза


Последний раз сигнал тревоги звучал в НГТУ 28 сентября 2017 года — тогда в городе эвакуировали людей не только из вузов, но и из крупных торговых центров. В октябре 2016 года в НГТУ проходила учебная тревога, в ходе которой также были эвакуированы студенты из всех корпусов.

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