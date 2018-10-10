Из НГТУ по тревоге вывели тысячу студентов

Студентов эвакуировали из всех корпусов вуза





Сегодня, 10 октября, днём из Новосибирского государственного технического университета эвакуировали всех студентов.







Как объяснил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, тревога началась в 13:00 и была учебной. «Сейчас из корпусов выведено не менее тысячи студентов. Эвакуация продлится до 13:30. Подобная проверка проводится раз в семестр», — уточнил Юрий Лобанов.





Пресс-секретарь НГТУ уточнил, что студентов вывели из всех учебных корпусов, а в 14:00 начнётся учебная эвакуация из общежитий вуза.





Эвакуация продлится до 13:30, а в 14:00 будет включена учебная тревога в общежитиях вуза





Последний раз сигнал тревоги звучал в НГТУ 28 сентября 2017 года — тогда в городе эвакуировали людей не только из вузов, но и из крупных торговых центров. В октябре 2016 года в НГТУ проходила учебная тревога, в ходе которой также были эвакуированы студенты из всех корпусов.