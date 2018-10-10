Скоро спячка: новосибирский зоопарк меняет график работы
Теперь он будет работать на два часа меньше
С четверга, 11 октября, Новосибирский зоопарк будет работать с 9:00 до 19:00.
«Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия, в 18:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — сообщается на сайте Новосибирского зоопарка.
Режим работы зоопарка меняется постепенно — в августе он работал до 21:00, а летом посетители могли гулять до 22:00.
Сейчас в Новосибирске темнеет рано — закат солнца примерно в 18:40. Поэтому наблюдать за животными лучше днём. Недавно сотрудники зоопарка решили разнообразить жизнь льва и подарили ему игрушку, которую он быстро распотрошил.
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой