Скоро спячка: новосибирский зоопарк меняет график работы

Теперь он будет работать на два часа меньше

Режим работы зоопарка меняется несколько раз в год

С четверга, 11 октября, Новосибирский зоопарк будет работать с 9:00 до 19:00.







«Кассы зоопарка прекращают свою работу за час до закрытия, в 18:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — сообщается на сайте Новосибирского зоопарка.







Режим работы зоопарка меняется постепенно — в августе он работал до 21:00, а летом посетители могли гулять до 22:00.







Сейчас в Новосибирске темнеет рано — закат солнца примерно в 18:40. Поэтому наблюдать за животными лучше днём. Недавно сотрудники зоопарка решили разнообразить жизнь льва и подарили ему игрушку, которую он быстро распотрошил.

