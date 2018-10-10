Горела Затулинка и ОбьГЭС: по Новосибирску прокатилась серия пожаров из-за сухой травы

Чаще всего в Новосибирске горит мусор и трава. Этому способствует сухая погода

За последнюю неделю в Новосибирске больше 200 раз начинала гореть трава — в МЧС говорят, что главная причина пожаров в сухой погоде и безответственности людей. Одни из последних пожаров случились на Затулинке и ОбьГЭСе.







«Чаще всего причина пожара в действиях людей, беспечности людей. <…> Что касаемо города Новосибирска, то за прошедшие сутки у нас горела трава на улице Зорге, горел мусор на Приморской, и Молодёжи, на улице Чехова. За неделю больше 200 таких пожаров. Началось это где-то дней десять назад, когда установилась сухая погода», — добавил начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.





Для выявления ландшафтных пожаров спасатели используют космический мониторинг: спутник, пролетающий над Новосибирской областью, фиксирует термические точки и передаёт информацию в МЧС. Кроме того, информация о пожарах часто поступает от очевидцев или администраций населённых пунктов.





Видео предоставлено пресс-службой областного МЧС





«По территории Новосибирской области в настоящий момент проходит осенне-зимний пожароопасный период. В этот период времени мы определяем ряд рисков <…> и один из них — это ландшафтные пожары. Связаны они с тем, что в настоящий момент [сохраняется] сухая и ветреная погода, которая способствует тому, что любая искра может стать причиной пожара. Это несёт угрозу как населённым пунктам, так и лесному массиву», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.





За поджог травы грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч — для должностных лиц, до 200 тысяч — для организаций.





Весной этого года управление МЧС по Новосибирской области наказало 108 человек за поджог травы — на всех нарушителей составили административные протоколы.