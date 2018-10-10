Упавший самогруз с тяжестями смял фуру возле автовокзала

От удара кабина самогруза тоже перевернулась

Фура пострадала особенно сильно
Фура пострадала особенно сильно

Сегодня днём, 10 октября, на парковке возле новосибирского автовокзала случилось ДТП с участием двух грузовиков.


Самогруз не выдержал тяжести стройматериалов и упал на другой грузовик. «Лобовое и боковые стёкла разбиты, товар весь по асфальту разошёлся», — сообщили в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на своего подписчика.


 Авария произошла возле новосибирского автовокзала
 Авария произошла возле новосибирского автовокзала


В сообществе «ЧП Новосибирск» уточнили, что авария случилась в 11:30
В сообществе «ЧП Новосибирск» уточнили, что авария случилась в 11:30


В конце прошлого месяца на стройке в Центральном районе Новосибирска упал автокран. Это произошло на улице Семьи Шамшиных недалеко от станций метро «Сибирская» и «Маршала Покрышкина».

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