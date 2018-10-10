Обгоревшему и потерявшему семью подростку нашли новый дом

После двух месяцев лечения подростка выписали домой

Подросток, который потерял всю семью во время пожара в Купинском районе Новосибирской области, теперь будет жить у тёти — ребёнок уже переехал к родственнице, которая оформляет документы на постоянное попечительство.







«Несовершеннолетний, пострадавший во время пожара в Купинском районе в августе текущего года, в настоящее время проживает у попечителя, назначенного подростку администрацией Купинского района Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос НГС.







По информации знакомых семьи, мальчик живёт у своей родной тёти по матери. Сейчас женщина собирает документы для оформления постоянного попечительства до совершеннолетия племянника.







В пресс-службе правительства сообщили, что и мальчик, и его отчим, который также, как и ребёнок получил тяжёлые травмы, получают от соцзащиты материальную и натуральную помощь.





После страшного пожара 16-летний подросток пролежал два месяца в областной больнице. В пожаре погибла его мать и трое её детей.