Обгоревшему и потерявшему семью подростку нашли новый дом

Мальчика взяла под опеку его родная тётя

После двух месяцев лечения подростка выписали домой
После двух месяцев лечения подростка выписали домой

Подросток, который потерял всю семью во время пожара в Купинском районе Новосибирской области, теперь будет жить у тёти — ребёнок уже переехал к родственнице, которая оформляет документы на постоянное попечительство. 


«Несовершеннолетний, пострадавший во время пожара в Купинском районе в августе текущего года, в настоящее время проживает у попечителя, назначенного подростку администрацией Купинского района Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе областного правительства в ответ на запрос НГС.


По информации знакомых семьи, мальчик живёт у своей родной тёти по матери. Сейчас женщина собирает документы для оформления постоянного попечительства до совершеннолетия племянника.


В пресс-службе правительства сообщили, что и мальчик, и его отчим, который также, как и ребёнок получил тяжёлые травмы, получают от соцзащиты материальную и натуральную помощь.


После страшного пожара 16-летний подросток пролежал два месяца в областной больнице. В пожаре погибла его мать и трое её детей. 

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