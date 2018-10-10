«Много-много контейнеров»: новосибирец снял порт Гонконга с высоты

Снимки порта Вадим Махоров делал с дрона, который он отпускал на несколько километров

Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал серию снимков порта китайского мегаполиса Гонконга.


«Был проездом в Гонконге и снимал город с высоты. В том числе заснял и этот порт. Снимал с дрона. Мне в принципе нравится снимать всякие индустриальные вещи, а этот порт один из самых больших в мире. Всегда хотелось сделать снимок контейнеров — вот так с высоты, когда их много-много», — рассказал корреспонденту НГС Махоров.


Вадим фотографировал порт весной, а опубликовал фотографии накануне.


Снимки порта Махоров делал с дрона, который он отпускал на несколько километров
Снимки порта Махоров делал с дрона, который он отпускал на несколько километров


Порт Гонконга считается одним из крупнейших грузовых портов в мире  
Порт Гонконга считается одним из крупнейших грузовых портов в мире  


Съемки шли в контейнерном терминале Кхуайчхун
Съемки шли в контейнерном терминале Кхуайчхун


Гонконгский порт специализируется на обработке ISO-контейнеров, а также сырья (сырой нефти) и стройматериалов
Гонконгский порт специализируется на обработке ISO-контейнеров, а также сырья (сырой нефти) и стройматериалов


В среднем порт посещает 350 контейнеровозов в неделю, они соединяют Гонконг регулярными маршрутами с 510 портами мира
В среднем порт посещает 350 контейнеровозов в неделю, они соединяют Гонконг регулярными маршрутами с 510 портами мира


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