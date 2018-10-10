Владелец конного клуба получил условный срок за обрушение крыши, под которой погибли наездники

С момента происшествия прошло почти два года

Игоря Воротникова судили за трагедию в конном клубе «Аллюр», которая произошла в январе 2017 года

Сегодня, 10 октября, завершился суд по уголовному делу об обрушении крыши Бердского конного клуба «Аллюр», которое случилось в начале прошлого года, — в результате этого инцидента погибли два человека.







Новосибирский районный суд огласил приговор владельцу конного клуба Игорю Воротникову.







«3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — сообщили в суде корреспонденту НГС о наказании для осуждённого. Приговор в законную силу ещё не вступил.







Крыша крытого манежа обрушилась днём 19 января 2017 года. В это время в клубе шла тренировка, внутри были работники и клиенты конного клуба. При обрушении крыши погибли 45-летний тренер и 15-летняя девочка, рассказывали ранее в следственном управлении СК России по Новосибирской области.







Расследование дела завершилось в январе 2018 года. Индивидуальный предприниматель Игорь Воротников пошёл под суд по обвинению в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).







Следователи тогда сообщали, что у предпринимателя не было разрешения на строительство манежа. Предполагалось, что осуждённый хотел уменьшить затраты, поэтому купил для крыши металлические конструкции, которые были изготовлены кустарным способом. Кроме того, следствие сообщало, что предприниматель поручил возводить манеж человеку, у которого не было необходимой проектной и технической документации. Также в деле отмечалось, что с середины декабря 2016 года крышу манежа не чистили от снега, и в итоге масса снежного покрова превысила несущую способность кровли.







В январе 2017 года Игорь Воротников признал себя виновным в обрушении крыши.







«Хочу принести извинения семьям погибших и сказать, что я чувствую свою вину за случившееся, готов оказывать помощь пострадавшим и понести наказание, которое суд мне вынесет… Я считаю себя виновным, но не понимаю, какие именно мои действия или бездействие к этому привели. Я считал, что принимаю все меры для обеспечения безопасности», — цитировал предпринимателя ТАСС.







По информации ТАСС, Игорь Воротников тогда признал, что постройка манежа была самовольной, но отрицал, что обрушение произошло из-за снега. По словам руководителя конного клуба, той зимой снег с кровли убирали два раза, последний раз 16 декабря. Предприниматель пояснял, что манеж простоял четыре зимы и не было никаких предпосылок, что конструкции рухнут, отмечали в информагентстве.

