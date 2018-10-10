Центробанк построил себе новый офис на Станционной

В нём будут хранить деньги и уничтожать ветхие банкноты

В кассовом центре планируют внедрять технологии, которые будут полностью автоматизированы — участия людей не понадобится
В кассовом центре планируют внедрять технологии, которые будут полностью автоматизированы — участия людей не понадобится


Здание для нового офиса Центробанка в Новосибирске сдано в эксплуатацию на улице Станционной — его площадь 14,6 тысячи кв. м. Там будет находиться головной кассовый центр. При этом в историческом здании Госбанка на площади Ленина по-прежнему будет находиться Сибирское ГУ Банка России.


Здание введено 8 октября, говорится на Муниципальном портале мэрии Новосибирска. 


«В настоящее время в здании кассового центра завершаются отделочные работы и готовится оборудование, в том числе транспортно-складская система и агрегатированный комплекс по обработке денежной наличности. Функционал кассового центра, работающего по полному циклу, включая уничтожение ветхих банкнот, предполагает переход к автоматизированной обработке и хранению денежной наличности, внедрение технологий без участия людей, улучшение качества труда кассовых работников», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.


Сейчас подъезды к зданию загорожены — ещё идут работы 
Сейчас подъезды к зданию загорожены — ещё идут работы 


Конкретная дата начала работы центра будет определена после окончания подготовки оборудования.


В мае 2017 года Сибирское ГУ Центробанка нашло нового начальника

Прочтений: 7303

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