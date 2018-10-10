Дорогу возле площади Маркса перекроют на выходных из-за ярмарки
Садоводы будут торговать на улице Сибиряков-Гвардейцев
В субботу, 13 октября, перекроют движение на улице Сибиряков-Гвардейцев из-за продовольственной ярмарки.
«С 6:00 до 16:00 13 октября закрывается движение транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от улицы Покрышкина до площади Карла Маркса. Это связано с проведением общегородской продовольственной ярмарки», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Из-за перекрытия улицы поменяется схема движения нескольких автобусов и маршруток.
Автобусные маршруты:
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Маршрутные такси:
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Водителей и пешеходов просят руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила ПДД.
Осенью в Новосибирске постоянно проводят сельскохозяйственные ярмарки — чаще всего перекрывают улицу Сибиряков-Гвардейцев в районе площади Карла Маркса.
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Александр Сильченко
Фото Стаса Соколова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)