Дорогу возле площади Маркса перекроют на выходных из-за ярмарки

Садоводы будут торговать на улице Сибиряков-Гвардейцев

Ярмарка на улице Сибиряков-Гвардейцев пройдёт второй раз за эту осень
Ярмарка на улице Сибиряков-Гвардейцев пройдёт второй раз за эту осень

В субботу, 13 октября, перекроют движение на улице Сибиряков-Гвардейцев из-за продовольственной ярмарки.


«С 6:00 до 16:00 13 октября закрывается движение транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от улицы Покрышкина до площади Карла Маркса. Это связано с проведением общегородской продовольственной ярмарки», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Из-за перекрытия улицы поменяется схема движения нескольких автобусов и маршруток.


Схема перекрытия улицы Сибиряков-Гвардейцев
Схема перекрытия улицы Сибиряков-Гвардейцев


Автобусные маршруты:

№ 45 — Сибиряков-Гвардейцев — Покрышкина — площадь Карла Маркса — проспект Карла Маркса, далее — по действующей схеме;

№ 43, 60 — Титова — Покрышкина — Сибиряков-Гвардейцев, далее — по действующим схемам;

№ 11, 20 — Ватутина — площадь Карла Маркса для разворота и движения в обратном направлении.

Маршрутные такси:

№ 54 — Титова — площадь Карла Маркса — Ватутина, далее — по действующей схеме;

№ 55 — Сибиряков-Гвардейцев — Покрышкина — площадь Карла Маркса, проспект Карла Маркса, далее — по действующей схеме.


Водителей и пешеходов просят руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила ПДД. 


Осенью в Новосибирске постоянно проводят сельскохозяйственные ярмарки — чаще всего перекрывают улицу Сибиряков-Гвардейцев в районе площади Карла Маркса. 

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