Красивые сибирячки со скрипками записали клип на песню «Пачка сигарет» на Алтае

Премьера нового клипа группы Silenzium состоится в начале ноября

Съемки клипа проходят в Белокурихе
Съемки клипа проходят в Белокурихе


Известная новосибирская группа Silenzium анонсировала новый видеоклип — на этот раз сибирячки исполнят кавер на известную песню Виктора Цоя «Пачка сигарет».


«Почему "Пачка сигарет"? Хоть и многие не согласны, но я абсолютно уверена, что "Пачка сигарет" — это метафора, она вообще никак не будет фигурировать в клипе. <…> Если посмотреть глубже в смысл, <…>, то речь, конечно, не о бумажной коробочке с табаком (не в ней ценность), а в том состоянии присутствия божественного вдохновения, благодаря которому человек может чувствовать себя на правильном пути в любой жизненной ситуации и на любых тернистых дорогах», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в социальной сети «ВКонтакте» руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.


В этот раз сибирячки исполнят кавер на песню Виктора Цоя «Пачка сигарет»
В этот раз сибирячки исполнят кавер на песню Виктора Цоя «Пачка сигарет»


По её словам, съемки клипа проходят в Белокурихе, городе-курорте в Алтайском крае. Средства на съёмки клипа музыканты собрали в интернете.


«Бюджет собрали за два дня простым объявлением на наших страницах в сетях», — добавила Наталья Григорьева.


Выход клипа запланирован на начало ноября
Выход клипа запланирован на начало ноября


Релиз нового клипа струнного трио из Новосибирска намечен на начало ноября.


Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный металл.


Осенью 2017 года группа Silenzium выпустила клип на песню американской рок-группы Kiss «I Was Made For Lovin' You». Чтобы наложить девушкам специфический грим для съёмок, визажисту понадобилось около трёх часов

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