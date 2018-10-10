На работу как в детсад: новосибирцы признались, что хотели бы водить в офис своих детей
Часть опрошенных горожан считает, что это поможет женщинам лучше работать
Больше 70% новосибирцев, опрошенных порталом по поиску работы Зарплата.ру, поддерживают идею создания детских садов в офисах.
Сотрудники портала расспросили 1160 горожан, чтобы узнать, как они относятся к инициативе Министерства труда РФ создать детские комнаты на рабочих местах.
Как оказалось, 74% опрошенных одобряют эту инициативу. Ещё около четверти считают её неудачной, а 2% затруднились ответить.
«42% [опрошенных] горожан отметили, что реализация инициативы позволит увеличить производительность женского труда. А по мнению 24% респондентов, производительность труда, наоборот, будет низкой, так как дети будут отвлекать мам от работы», — отмечают авторы опроса.
При этом 80% опрошенных выразили уверенность в том, что работодателям создание таких комнат обойдется слишком дорого, и мало кто из них на это пойдёт. А 8% знают офисы, в которых уже есть корпоративные детские сады.
Чтобы понять, как относятся к этой инициативе сами работодатели, портал также опросил 540 представителей новосибирских компаний.
«Больше половины из них — 53% — поддерживают инициативу Минтруда, однако только 27% выразили уверенность, что рано или поздно комнаты для детей сотрудников появятся в их компаниях. 6% опрошенных рассказали, что такие комнаты у них уже есть. А 67% думают, что корпоративные детские сады у них никогда не появятся», — сообщили в пресс-службе Зарплата.ру.
Авторы исследования уточнили, что главными трудностями в создании корпоративных детских садов работодатели считают большие затраты и поиск воспитателей.
«Нужно понимать, что финансовые затраты на создание детских комнат могут быть слишком высокими, поэтому позволить себе такие проекты могут только крупные игроки рынка. Часто такие комнаты встречаются в ведущих IT- и телеком-компаниях», — резюмировал руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру Иван Чирков.
Недавно новый детский сад начали строить в микрорайоне «Весенний». Посещать его смогут 220 детей.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС