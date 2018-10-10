За час под машины попали два пешехода: их увезли в больницу

Одно ДТП случилось на Кропоткина, другое — на Нарымской

«Тойоты» сбили пешеходов в Калининском и Железнодорожном районах

Вечером во вторник, 9 октября, водители «Тойот» за один час сбили двух пешеходов в разных районах Новосибирска: пострадавших увезли в больницы с переломами ног.







В 21:45 возле дома № 132 на Кропоткина в Калининском районе «Тойота Корона Премио» наехала на 45-летнего мужчину, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.







По его словам, 39-летний водитель ехал со стороны улицы Ружейной в направлении Светлой, а мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу.







Сам водитель пояснил автоинспекторам, что он ехал со скоростью 30 километров в час, но не заметил пешехода, потому что тот выбежал на дорогу в неположенном месте. В итоге «Тойота» зацепила мужчину зеркалом. От удара зеркало отломилось, передал показания водителя Владислав Савченков.







Ещё одно ДТП с пешеходом случилось через 50 минут после этого на перекрёстке Нарымской и 1905 года в Железнодорожном районе.







«В 22:35 водитель 1995 года рождения на автомобиле "Тойота Спринтер" следовал по улице Нарымской со стороны Челюскинцев в сторону Железнодорожной. В пути следования напротив дома № 69 по улице 1905 года совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора», — сообщил инспектор группы пропаганды.







По его информации, в ДТП пострадала 66-летняя женщина. Водитель пояснил, что экстренно тормозил, но всё равно задел её левой передней частью машины.







Пострадавших пешеходов увезли в больницы с переломами ног, добавил Владислав Савченков.





Неделю назад, ранним утром 3 октября, новосибирские водители за один час наехали на трёх пешеходов. Все ДТП случились на правом берегу, когда на дорогах было ещё темно.

