За час под машины попали два пешехода: их увезли в больницу
Одно ДТП случилось на Кропоткина, другое — на Нарымской
Вечером во вторник, 9 октября, водители «Тойот» за один час сбили двух пешеходов в разных районах Новосибирска: пострадавших увезли в больницы с переломами ног.
В 21:45 возле дома
По его словам, 39-летний водитель ехал со стороны улицы Ружейной в направлении Светлой, а мужчина переходил дорогу не по пешеходному переходу.
Сам водитель пояснил автоинспекторам, что он ехал со скоростью 30 километров в час, но не заметил пешехода, потому что тот выбежал на дорогу в неположенном месте. В итоге «Тойота» зацепила мужчину зеркалом. От удара зеркало отломилось, передал показания водителя Владислав Савченков.
Ещё одно ДТП с пешеходом случилось через 50 минут после этого на перекрёстке Нарымской и 1905 года в Железнодорожном районе.
«В 22:35 водитель 1995 года рождения на автомобиле "Тойота Спринтер" следовал по улице Нарымской со стороны Челюскинцев в сторону Железнодорожной. В пути следования напротив дома
По его информации, в ДТП пострадала 66-летняя женщина. Водитель пояснил, что экстренно тормозил, но всё равно задел её левой передней частью машины.
Пострадавших пешеходов увезли в больницы с переломами ног, добавил Владислав Савченков.
Неделю назад, ранним утром 3 октября, новосибирские водители за один час наехали на трёх пешеходов. Все ДТП случились на правом берегу, когда на дорогах было ещё темно.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Владиславом Савченковым