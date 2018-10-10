Пловец из Новосибирска завоевал ещё одно золото юношеских Олимпийских игр
Даниил Марков помог команде победить в мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем
Новосибирский пловец Даниил Марков стал двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр в Аргентине.
Об этом сегодня утром, 10 октября, сообщил Олимпийский комитет России.
«Российский квартет пловцов — Климент Колесников, Даниил Марков, Владислав Герасименко, Андрей Минаков — выиграл эстафету 4х100 метров вольным стилем на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Результат победителей — 3 минуты 18,11 секунды. <…> Колесников и Минаков стали трёхкратными чемпионами ЮОИ-2018. Для Маркова и Герасименко — это вторая золотая медаль», — говорится в сообщении Олимпийского комитета.
Серебряную медаль в этой эстафете завоевала команда Бразилии с результатом 3 минуты 20,99 секунды. Бронза досталась итальянцам (3 минуты 22,01 секунды).
В III летних юношеских Олимпийских играх также участвует новосибирский футболист — 18-летний игрок ПМФК «Сибиряк» Данил Самусенко.
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Ольга Хмелевская
Фото instagram.com/danyamarkov (1), www.instagram.com/olympic_russia (2)
Скриншот на превью instagram.com/danyamarkov