Спектакль режиссера «Тангейзера» покажут в Таллине

Почти все билеты уже раскуплены

Герои постановки разговаривают на языке жестов
Герои постановки разговаривают на языке жестов

Постановку Тимофея Кулябина покажут на театральном фестивале «Золотая маска в Эстонии» в Таллине 11 октября.


На фестивале представят неординарный спектакль режиссера «Красного факела», поставленный по мотивам пьесы А. П. Чехова «Три сестры». Премьера спектакля состоялась в «Красном факеле» в сентябре 2015 года. Все действующие лица постановки глухонемые и общаются на языке жестов:


«То, что герои разговаривают жестами, наполняет спектакль энергией, от “вялого Чехова” нет и следа. <…> Кажется, никогда в Чехове не было такой тактильности, такого прямого контакта, от которого не увернуться. Это одновременно тихий и очень шумный спектакль – в нем много движения, веселья, тут даже танцуют – ведь глухие слышат вибрацию и чувствуют ритм. <…> А дальше надо рассказывать просто про “Три сестры”, но будто увиденные заново», — говорится на официальном сайте фестиваля.


Стоимость билета варьируется от 35 до 40 евро, почти все места в зрительном зале уже раскуплены.


Напомним, недавно «Красный факел» вместе с еще двумя новосибирскими театрами вошел в список лучших театров России.

Прочтений: 106

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено