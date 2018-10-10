Спектакль режиссера «Тангейзера» покажут в Таллине

Герои постановки разговаривают на языке жестов

Постановку Тимофея Кулябина покажут на театральном фестивале «Золотая маска в Эстонии» в Таллине 11 октября.







На фестивале представят неординарный спектакль режиссера «Красного факела», поставленный по мотивам пьесы А. П. Чехова «Три сестры». Премьера спектакля состоялась в «Красном факеле» в сентябре 2015 года. Все действующие лица постановки глухонемые и общаются на языке жестов:







«То, что герои разговаривают жестами, наполняет спектакль энергией, от “вялого Чехова” нет и следа. <…> Кажется, никогда в Чехове не было такой тактильности, такого прямого контакта, от которого не увернуться. Это одновременно тихий и очень шумный спектакль – в нем много движения, веселья, тут даже танцуют – ведь глухие слышат вибрацию и чувствуют ритм. <…> А дальше надо рассказывать просто про “Три сестры”, но будто увиденные заново», — говорится на официальном сайте фестиваля.







Стоимость билета варьируется от 35 до 40 евро, почти все места в зрительном зале уже раскуплены.







Напомним, недавно «Красный факел» вместе с еще двумя новосибирскими театрами вошел в список лучших театров России.

