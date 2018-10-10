Сибирячка стала участницей телешоу и нашла мать, которая бросила её в детстве

28-летняя Майя Хаскина нашла маму благодаря телеканалу «Пятница!», но разочаровалась в встрече с ней

В Новосибирске Майя устраивала фотосессии с хаски
В Новосибирске Майя устраивала фотосессии с хаски


28-летняя жительница Новосибирска Майя Хаскина стала участницей нового шоу «Зов крови» телеканала «Пятница!» и нашла маму, которую не видела 20 лет. Когда Майе было 8 лет, мама Лариса Трофимова оставила дочь в Сибири, а сама вернулась на родина на Украину. Сперва женщина писала ей письма, но потом перестала общаться с дочерью.


«Я помню момент отъезда. Мне было 8 лет, это стоит такой картинкой всегда перед глазами: вокзал, поезд уже тронулся, я на эмоциях в слезах побежала за этим поездом», — рассказала  Майя в шоу. Девочку воспитывала бабушка, но когда ей исполнилось 13 лет, бабушка ослепла, и Майе пришлось зарабатывать самой на жизнь.


Сперва Майя Хаскина нашла сестру матери Тамару — родная тётя рассказала девушке, что Лариса в 1997 году осталась без работы, и у неё были долги, но всё же подсказала, где теперь сестра живёт и работает. Тётя Тамара сказала племяннице, если бы мать её не бросила, Майя многого бы не добилась в жизни.


Всё же Майя рискнула и поехала на базу отдыха, где работает Лариса, но встреча с матерью во многом разочаровала её.


«После вчерашней встречи с тётей, где мне захотелось обнять совершенейшего человека, здесь мне почему-то не хотелось обнять. Я представляла её такой, но в глубине души надеялась, что она похорошела — более свежая, более счастливая, но понимаю, что  это абсолютно несчастный человек», — поделилась Майя эмоциями от общения с мамой.


Мама Лариса Леонидовна объяснила, что в 90-х потеряла квартиру, надеялась, что сможет устроить жизнь и вернуть дочь, но так и не смогла.


Майя считает, что биологической матери ещё предстоит доказать свою любовь
Майя считает, что биологической матери ещё предстоит доказать свою любовь


«Думала приеду и сама успокоюсь, и заберу ребёнка, но не получилось. <...> Чужие люди. Я не знаю, как она жила, она не знает, как жила я, дышала чем. Ребёнок всё правильно говорит: ей нужна была любовь, поддержка, а там рядом тоже поддержки, оказывается, не было, я же не знала. Думала всё хорошо, бабушка, дедушка. и нормально», — объяснила Лариса Леонидовна.


Майя считает, что всё же сделал правильно, что нашла мать, и избавилась от эмоционального груза. После окончания съёмок шоу Майя переехала в Москву и сейчас учится на тележурналиста.


Год назад американка с русскими корнями Мария Калпитт разыскивала родную маму из Новосибирска — журналист НГС нашёл семью девушки, но из-за болезни женщина не помнит, что родила дочь.


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