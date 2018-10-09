Всё решил овертайм: «Сибирь» уступила братиславскому «Словану»

Последний гол братиславцы забили в овертайме

Сегодня, 9 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла братиславскому «Словану» со счётом 1:2.







Игра началась для новосибирцев неудачно — сначала после атаки Данила Романцева и Павла Ткаченко не удалось не удалось забить гол, практически сразу противники открыли счёт — первый гол на 12-й минуте матча забил легионер «Слована» Чед Рау.







Второй период игры начался с удалений — за толчок клюшкой и задержку соперника удалили защитника «Слована» Лукаша Клока, а спустя четыре минуты с поля ушёл новосибирский защитник Николай Демидов.







После того как обе команды вернулись на лёд в полном составе, на поле развернулась ожесточённая борьба — на 31-й минуте матча Никита Михайлов пытается забить шайбу в ворота соперников, но она пролетает рядом со штангой. Спустя минуту соперники атакуют ворота «Сибири», но вратарь Алексей Красиков отбивает атаку братиславца Патрика Вирты.







Ни одной из команд так и не удалось забить гол во втором периоде.





В третьем периоде на 55-й минуте матча «Сибири» наконец-то удалось выровнять счёт — шайбу в ворота соперников забил нападающий Максим Казаков.







Гол Максима Казакова





Однако сохранить преимущество новосибирцам не удалось — в овертайме, когда новосибирская команда была в меньшинстве, защитник «Слована» Эрик Желинас забил ещё один гол в ворота «Сибири», и счёт матча стал 2:1 в пользу «Слована».





Это 14-е поражение новосибирцев в Контентальной хоккейной лиге — сейчас на счету «Сибири» две победы: у рижского «Динамо» и подольского «Витязя».





По информации на сайте новосибирского клуба, следующую игру «Сибирь» проведёт в пятницу, 12 октября. Новосибирцы сыграют с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Новосибирская команда по-прежнему остаётся внизу турнирной таблицы конференции «Восток». Команда забила 27 шайб за 15 игр, но пропустила 57.

