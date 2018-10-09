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Названы цены на новый легендарный «Форестер»: он подорожал

Subaru сделала новое поколение кроссовера — у него полный привод и вариатор

Subaru раскрыла прайс на новое поколение кроссовера Forester, который полностью поменял платформу и вырос в колесной базе. Автомобиль стал дороже — базовая цена теперь стартует с 1 939 000 рублей вместо прежних 1 879 900 рублей.


Базовая цена Forester —  1 939 000 рублей
Базовая цена Forester — 1 939 000 рублей


«Цена чуть-чуть увеличилась, внешне автомобиль изменился достаточно сильно. В ноябре будет презентация нового Forester, а в ближайшие дни автомобиль будет доступен для предзаказа», — отметила Екатерина Горячева, руководитель отдела маркетинга компании «Фастар», официального дилера Subaru в Новосибирске. 


Салон Forester
Салон Forester


Новое поколение популярного у сибиряков «Форестера» построено на глобальной модульной платформе SGP (Subaru Global Platform). У автомобиля на 3 сантиметра выросла колесная база, клиренс не изменился — 22 сантиметра. На отечественном рынке полноприводной кроссовер будет продаваться с атмосферными двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 185 л.с. Коробка передач — вариатор Lineartronic. В максимальной версии цена машины достигает 2 549 900 рублей.


Конкурирует Forester с Toyota RAV4, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail. 


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