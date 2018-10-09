В школе рассказали о состоянии раненого девятиклассника
Тем временем следователи опрашивают учителей и смотрят записи с видеокамер
Директор школы
«Ученик находится дома. Как вы думаете, если было бы что-то серьёзное, его бы отпустили из больницы? Ребёнок сейчас дома с родителями. И второй мальчик тоже дома», — коротко объяснила корреспонденту НГС директор школы Светлана Душтакова.
Конфликт между школьниками произошёл утром, около 10:30. Как пояснили следователи, два 15-летних ученика поссорились, и во время драки один порезал другого перочинным ножом. Сейчас в СК устанавливают причины конфликта, опрашивают учителей и очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения.
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Кирилл Шматков
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