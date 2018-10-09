Учительнице вынесли приговор за гибель 13-летнего новосибирца в горах под Сочи
Подросток умер от перелома черепа
Суд в Сочи вынес приговор по делу о гибели 13-летнего туриста из Новосибирской области в горах во время похода.
Год ограничения свободы получила учительница начальных классов Марина Чудина, которая руководила туристической группой, сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.
«Вину в преступлении женщина признала в полном объёме», — добавили в ведомстве. Суд признал 55-летнюю Марину Чудину виновной «в причинении смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ), добавили в СК. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Как поясняли ранее в Следственном комитете, учительница начальных классов повела группу детей и взрослых в 4-дневный поход из посёлка Гузерипль в Адыгее до посёлка Дагомыс в Сочи. «Имея опыт туристических походов и будучи инструктором детско-юношеского туризма, обвиняемая не подготовила приказ о походе и не оповестила о нём сотрудников МЧС. Выяснилось, что также отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая», — рассказывали в следственном управлении.
Также следователи не нашли документов, которые бы подтверждали, что женщина проводила с туристами инструктаж по технике безопасности.
В итоге 3 июля 13-летний мальчик из туристической группы отклонился от маршрута и пропал в районе села Бабук-Аул. В горах развернулись масштабные поиски. На десятые сутки мальчика нашли мёртвым.
Поисковики, волонтёры и знакомые погибшего ранее рассказывали, что он приехал на Кубань из села в Усть-Таркском районе погостить на каникулы, а во время похода поругался с учительницей, которая руководила группой. Ребёнка искали среди каньонов рек и ручьёв, каменных осыпей и обрывов. Всего в поисках были задействованы около 40 человек.
Как уточнили в краевом следственном управлении, ребёнок упал с высоты и умер от перелома костей черепа с кровоизлиянием.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/urpso_mchs