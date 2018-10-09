Подробности конфликта с раненым школьником: следователи изъяли перочинный нож

Также следователи изъяли запись с камер видеонаблюдения

Новосибирские следователи рассказали подробности конфликта между учениками школы № 202 , во время которого один из подростков получил ножевое ранение.





«Предварительно установлено, что 9 октября около 10 часов 20 минут во время перемены двое 15-летних подростков находились у раздевалки. Между ними произошла ссора, в ходе которой один из них нанес потерпевшему колото-резаное ранение в ногу перочинным ножом», — сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области.







Сейчас следователи Октябрьского района ведут проверку по факту конфликта 9-классников (прежде у НГС была информация, что потасовка произошла между восьмиклассниками).





«Сотрудниками образовательного учреждения была вызвана скорая медицинская помощь пострадавшему подростку. Его доставили в ближайшее лечебное учреждение, где оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время подросток находится дома под присмотром законных представителей», — сообщили в СК.







На место происшествия прибыли руководители областного и районного СК и полицейские.







«Следователи изъяли видеозапись камер видеонаблюдения и перочинный нож,





производятся опросы педагогов и учеников, которые стали очевидцами произошедшего. Устанавливаются условия проживания и воспитания подростков, а также причины конфликта», — отмечают в СК.