Подробности конфликта с раненым школьником: следователи изъяли перочинный нож
Потасовка началась у раздевалки на перемене
Новосибирские следователи рассказали подробности конфликта между учениками школы
«Предварительно установлено, что 9 октября около 10 часов 20 минут во время перемены двое 15-летних подростков находились у раздевалки. Между ними произошла ссора, в ходе которой один из них нанес потерпевшему колото-резаное ранение в ногу перочинным ножом», — сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас следователи Октябрьского района ведут проверку по факту конфликта 9-классников (прежде у НГС была информация, что потасовка произошла между восьмиклассниками).
«Сотрудниками образовательного учреждения была вызвана скорая медицинская помощь пострадавшему подростку. Его доставили в ближайшее лечебное учреждение, где оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время подросток находится дома под присмотром законных представителей», — сообщили в СК.
На место происшествия прибыли руководители областного и районного СК и полицейские.
«Следователи изъяли видеозапись камер видеонаблюдения и перочинный нож,
производятся опросы педагогов и учеников, которые стали очевидцами произошедшего. Устанавливаются условия проживания и воспитания подростков, а также причины конфликта», — отмечают в СК.
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Елена Громкова
Фото Елизаветы Миловановой