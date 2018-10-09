Украинские чекисты обвинили новосибирского таксиста в наёмничестве: НГС нашёл его близких

По информации СБУ, новосибирец работает на ЧВК «Вагнер»

По информации СБУ, Василий Загородний уехал на Украину 12 сентября 
По информации СБУ, Василий Загородний уехал на Украину 12 сентября 

Служба безопасности Украины обнародовала список 206 внештатных сотрудников частной военной компании «Вагнер» — в этом списке оказался 37-летний новосибирец Василий Завгородний. 


По информации ведомства, Завгородний прибыл на Украину 12 сентября. Киев обвиняет новосибирца в наёмничестве и участии в военных действиях. Список с длинным перечнем подозреваемых опубликован на официальном сайте украинского ведомства. НГС направил запрос в СБУ с просьбой предъявить доказательства и прокомментировать эти данные. 


Дочь Василия Завгороднего пояснила корреспонденту НГС, что не знает, где находится её отец — по словам девушки, родители развелись 15 лет назад, и они с отцом общались редко, а последний месяц он вообще перестал выходить на связь. Мать предполагаемого наёмника наотрез отказалась комментировать ситуацию. 


Сейчас страница Завгороднего «ВКонтакте» удалена, но на украинских сайтах можно найти скрин главной страницы новосибирца — на фотографии мужчина стоит в военной форме с георгиевской ленточкой и держит в руках автомат. В статусе можно прочитать: «Хочу медаль "За взятие Вашингтона"». 


Знакомая новосибирца Светлана Тевкова подтвердила НГС, что на фотографиях с автоматом и в форме действительно Василий Завгородний. «Он в армии служил и год по контракту в Новосибирске. У него 11 классов [образования], — рассказала Светлана. — Мы 2 года с ним вместе прожили, до 2008 года. С дочерью не общался, и то я его просила, чтобы он с ней общался. Потому что у него жена вышла замуж второй раз, потому что это другой папа у неё... Ну такой он человек своеобразный, с какими-то своими принципами непонятными». 


Тевкова уточнила, что Завгородний приехал в Новосибирск из Казахстана, прожил тут долгое время, женился. В городе он работал таксистом и карбюраторщиком на СТО. «Он не конфликтный, — пояснила Светлана. — Не драчун, не дебошир». 


Новосибирцы довольно часто оказываются в зоне боевых действий. Так, в августе прошлого года стало известно, что на востоке Украины погибла продавщица из Краснозёрского Анастасия Паутова — она уехала на Донбасс, оставив дома 2-летнюю дочь, чтобы отомстить за смерть дяди. А через месяц стало известно, что 26-летний новосибирец Алексея Гора погиб в Сирии — он стал наёмником частной военной компании ради зарплаты в 250 тысяч

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