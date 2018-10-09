Украинские чекисты обвинили новосибирского таксиста в наёмничестве: НГС нашёл его близких

По информации СБУ, Василий Загородний уехал на Украину 12 сентября

Служба безопасности Украины обнародовала список 206 внештатных сотрудников частной военной компании «Вагнер» — в этом списке оказался 37-летний новосибирец Василий Завгородний.







По информации ведомства, Завгородний прибыл на Украину 12 сентября. Киев обвиняет новосибирца в наёмничестве и участии в военных действиях. Список с длинным перечнем подозреваемых опубликован на официальном сайте украинского ведомства. НГС направил запрос в СБУ с просьбой предъявить доказательства и прокомментировать эти данные.





Дочь Василия Завгороднего пояснила корреспонденту НГС, что не знает, где находится её отец — по словам девушки, родители развелись 15 лет назад, и они с отцом общались редко, а последний месяц он вообще перестал выходить на связь. Мать предполагаемого наёмника наотрез отказалась комментировать ситуацию.





Сейчас страница Завгороднего «ВКонтакте» удалена, но на украинских сайтах можно найти скрин главной страницы новосибирца — на фотографии мужчина стоит в военной форме с георгиевской ленточкой и держит в руках автомат. В статусе можно прочитать: «Хочу медаль "За взятие Вашингтона"».





Знакомая новосибирца Светлана Тевкова подтвердила НГС, что на фотографиях с автоматом и в форме действительно Василий Завгородний. «Он в армии служил и год по контракту в Новосибирске. У него 11 классов [образования], — рассказала Светлана. — Мы 2 года с ним вместе прожили, до 2008 года. С дочерью не общался, и то я его просила, чтобы он с ней общался. Потому что у него жена вышла замуж второй раз, потому что это другой папа у неё... Ну такой он человек своеобразный, с какими-то своими принципами непонятными».





Тевкова уточнила, что Завгородний приехал в Новосибирск из Казахстана, прожил тут долгое время, женился. В городе он работал таксистом и карбюраторщиком на СТО. «Он не конфликтный, — пояснила Светлана. — Не драчун, не дебошир».





Новосибирцы довольно часто оказываются в зоне боевых действий. Так, в августе прошлого года стало известно, что на востоке Украины погибла продавщица из Краснозёрского Анастасия Паутова — она уехала на Донбасс, оставив дома 2-летнюю дочь, чтобы отомстить за смерть дяди. А через месяц стало известно, что 26-летний новосибирец Алексея Гора погиб в Сирии — он стал наёмником частной военной компании ради зарплаты в 250 тысяч.

