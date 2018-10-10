Ночью около ноля: на Новосибирск надвигается похолодание
Во второй половине недели новосибирцев ждёт переменчивая погода
Новосибирские синоптики дали прогноз на вторую половину недели: к выходным в город придут дожди с мокрым снегом.
В ближайшие три дня, с 10 по 12 октября, в городе ещё будет без осадков, но ветрено, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По её словам, сегодня днём воздух в Новосибирске прогреется лишь до
Завтра ветер сменит направление на юго-западное. Его скорость в среднем может достигать 4–9 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с. Ночная температура понизится до
«11 [октября] мы ещё пока тоже в холодной воздушной массе», — резюмировала синоптик.
Согласно прогнозу, в пятницу, 12 октября, в городе станет теплее: ночью ожидается
«То есть очередные качели погодные. Снова приближается очередной циклон, который подойдёт 12 [октября] тёплым сектором, а затем будет захолаживание на 13–14 [октября] снова, уже более существенное. <…> Там уже осадки в виде мокрого снега и дождя ближе к концу недели», — добавила Марина Виноградова.
Накануне синоптики рассказали о том, что начавшийся октябрь в Новосибирской области будет теплее нормы. Но белки из-за нехватки света начали менять летние шубки на зимние — грызунам не хватает света. Их линька должная закончиться к ноябрю.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова