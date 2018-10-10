Ночью около ноля: на Новосибирск надвигается похолодание

Во второй половине недели новосибирцев ждёт переменчивая погода

К концу недели сухая и ветреная погода сменится волной холода
К концу недели сухая и ветреная погода сменится волной холода

Новосибирские синоптики дали прогноз на вторую половину недели: к выходным в город придут дожди с мокрым снегом.


В ближайшие три дня, с 10 по 12 октября, в городе ещё будет без осадков, но ветрено, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По её словам, сегодня днём воздух в Новосибирске прогреется лишь до +8…+10 градусов, а западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с.


Завтра ветер сменит направление на юго-западное. Его скорость в среднем может достигать 4–9 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с. Ночная температура понизится до 0…+2 градусов, а дневная подрастёт до +10…+12.


«11 [октября] мы ещё пока тоже в холодной воздушной массе», — резюмировала синоптик.


Согласно прогнозу, в пятницу, 12 октября, в городе станет теплее: ночью ожидается +4...+6 градусов, днём +15…+17. Но при этом днём юго-западный ветер усилится до 6–11 м/с, местами ожидаются порывы до 16 м/с.


«То есть очередные качели погодные. Снова приближается очередной циклон, который подойдёт 12 [октября] тёплым сектором, а затем будет захолаживание на 13–14 [октября] снова, уже более существенное. <…> Там уже осадки в виде мокрого снега и дождя ближе к концу недели», — добавила Марина Виноградова.


Накануне синоптики рассказали о том, что начавшийся октябрь в Новосибирской области будет теплее нормы. Но белки из-за нехватки света начали менять летние шубки на зимние — грызунам не хватает света. Их линька должная закончиться к ноябрю.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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