Восьмиклассника порезали во время потасовки в школе Октябрьского района

В школу приехали полицейские и следователи

Сегодня утром, 9 октября, в школе № 202 на Белинского в Октябрьском районе Новосибирска произошел конфликт между двумя восьмиклассниками — один порезал другого.







«На третьем уроке сидели, примерно в 11:30 в коридоре какие-то крики, стоны, дверь открыла девушка, держащая одноклассника под руку, тот в крови. Говорит: "Дайте аптечку, пожалуйста, человека порезали ножом"», — написал в редакцию НГС читатель Сергей, уточнив, что узнал это от своего сына-школьника.







В школу выехали сотрудники полиции и Следственного комитета по Новосибирской области.







«Поссорились два парня 15-летних, один из них причинил ранения другому. Потерпевший в медицинском учреждении. <…> Нужно разобраться в причинах, условиях и так далее — почему возникла ссора между молодыми людьми и так далее. Дать правильную юридическую оценку», — прокомментировал ситуацию старший помощник руководителя следственного управления СК Михаил Третьяков.





По словам Михаила Третьякова, предмет, которым нанесли ранение школьнику, ещё не нашли, поэтому точно определить, что это было, пока нельзя.





«[Ученик] нанёс ранения в ногу предметом, обладающим колюще-режущими свойствами», — уточнил Михаил Третьяков.





Руководство образовательного учреждения отказалось от комментариев этой ситуации.





В конце 2017 года в новосибирской гимназии произошла драка школьника и родителя — после этого в администрации гимназии решили не пускать родителей дальше холла.