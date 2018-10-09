Восьмиклассника порезали во время потасовки в школе Октябрьского района

Следствие устанавливает, чем ранили подростка

 В школу приехали полицейские и следователи
 В школу приехали полицейские и следователи

Сегодня утром, 9 октября, в школе № 202 на Белинского в Октябрьском районе Новосибирска произошел конфликт между двумя восьмиклассниками — один порезал другого.


«На третьем уроке сидели, примерно в 11:30 в коридоре какие-то крики, стоны, дверь открыла девушка, держащая одноклассника под руку, тот в крови. Говорит: "Дайте аптечку, пожалуйста, человека порезали ножом"», — написал в редакцию НГС читатель Сергей, уточнив, что узнал это от своего сына-школьника.


В школу выехали сотрудники полиции и Следственного комитета по Новосибирской области.


«Поссорились два парня 15-летних, один из них причинил ранения другому. Потерпевший в медицинском учреждении. <…> Нужно разобраться в причинах, условиях и так далее — почему возникла ссора между молодыми людьми и так далее. Дать правильную юридическую оценку», — прокомментировал ситуацию старший помощник руководителя следственного управления СК Михаил Третьяков.


По словам Михаила Третьякова, предмет, которым нанесли ранение школьнику, ещё не нашли, поэтому точно определить, что это было, пока нельзя.


«[Ученик] нанёс ранения в ногу предметом, обладающим колюще-режущими свойствами», — уточнил Михаил Третьяков.


Руководство образовательного учреждения отказалось от комментариев этой ситуации.


В конце 2017 года в новосибирской гимназии произошла драка школьника и родителяпосле этого в администрации гимназии решили не пускать родителей дальше холла.

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