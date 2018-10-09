Платным парковкам Новосибирска нашли нового начальника

Скандал с задержкой их открытия привёл к отставке Игоря Зимина

Новую платную парковку у сквера на Орджоникидзе должны были открыть ещё при Игоре Зимине в конце сентября, но она до сих пор не работает

Руководитель муниципального учреждения «Городской центр организации дорожного движения» Игорь Зимин покинул свой пост спустя несколько дней после скандала со срывом сроков ввода платных парковок в центре Новосибирска. Коллективу учреждения представили нового руководителя — им стал Андрей Романцов.





Информацию о смене руководства центра корреспонденту НГС сообщил источник в мэрии. В самом центре информацию о назначении также подтвердили.







«Зимин не работает больше здесь. Со вчерашнего дня. У нас новый директор. Зовут Андрей Юрьевич Романцов», — сообщили корреспонденту НГС в МБУ «Городской центр организации дорожного движения».







Ранее источник НГС в мэрии сообщал, что Игорь Зимин покинул пост ещё 28 сентября. Однако в пресс-центре мэрии эту информацию официально не подтверждали, вплоть до 5 октября называя его руководителем учреждения.







Сегодня Игорь Зимин не отвечал на телефонные звонки. Новый руководитель «Городского центра организации дорожного движения» Андрей Романцов для комментария тоже был недоступен.







«Любые комментарии СМИ мы даём и только с разрешения департамента [транспорта]», — пояснила НГС начальник отдела кадров Ирина Тимошкина.







По информации источника НГС, в начале 2000-х годов Романцов работал начальником грузового склада в Толмачёво.







Игорь Зимин занимался организацией в городе муниципальных платных парковок — их начали обустраивать в Новосибирске в 2017 году. Первая такая стоянка появилась на площади Гарина-Михайловского около железнодорожного вокзала. В этом году должны быть открыты ещё несколько парковок — у Центрального рынка и сквера на улице Орджоникидзе.







Мэр Анатолий Локоть неоднократно высказывал недовольство тем, как осуществляется этот проект и в частности работой платной парковки на площади Гарина-Михайловского. На прошлой неделе мэр объяснил, что парковки у Центрального рынка и у сквера на Орджоникидзе не начали работать в полную силу с 30 сентября — ещё оставался нерешённым вопрос с тарифами.





Уже сегодня в мэрии заявили, что «причиной переноса сроков обустройства платных муниципальных парковок на Красном проспекте и улице Орджоникидзе является задержка поставки оборудования исполнителем муниципального контракта в лице ООО "ЭРТЕЛ"».