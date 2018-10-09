Фонтан в Первомайском сквере украсили разноцветной подсветкой

Новую подсветку уже протестировали и включают по вечерам





Фонтан в Первомайском сквере Новосибирска украсили разноцветной светодиодной подсветкой.







По информации пресс-центра мэрии, для светодиодной подсветки установили 46 светильников.





«Сейчас пришли компоненты. Мы их за неделю собрали, протестировали. Со вчерашнего дня он работает в нормальном режиме, то есть в тёмное время суток включается подсветка: очень красивая, надёжная и экономичная.





Светодиодные блоки, которые дают полный спектр цветов, контроллер и оставшуюся часть блоков смонтируют во второй чаше.





Сейчас подключены только вертикальные струи, а потом будут еще и горизонтальные», — рассказал корреспонденту НГС директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.





По его словам, в скором времени такой же светодиодной подсветкой оснастят фонтан у «Глобуса». «Там сейчас есть подсветка, но она из ламп накаливания, и есть там вопросы», — добавил Валерий Науменко.







А в следующем году фонтан в Первомайском сквере сделают музыкальным. Цветомузыку подключат вместе с подсветкой второй чаши фонтана.











Фонтаны в Новосибирске начали отключать 15 сентября.