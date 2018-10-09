Фонтан в Первомайском сквере украсили разноцветной подсветкой

Светодиоды начали работать накануне вечером

Новую подсветку уже протестировали и включают по вечерам
Новую подсветку уже протестировали и включают по вечерам


Фонтан в Первомайском сквере Новосибирска украсили разноцветной светодиодной подсветкой.


По информации пресс-центра мэрии, для светодиодной подсветки установили 46 светильников.


«Сейчас пришли компоненты. Мы их за неделю собрали, протестировали. Со вчерашнего дня он работает в нормальном режиме, то есть в тёмное время суток включается подсветка: очень красивая, надёжная и экономичная. 


Светодиодные блоки, которые дают полный спектр цветов, контроллер и оставшуюся часть блоков смонтируют во второй чаше.


Сейчас подключены только вертикальные струи, а потом будут еще и горизонтальные», — рассказал корреспонденту НГС директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.


По его словам, в скором времени такой же светодиодной подсветкой оснастят фонтан у «Глобуса». «Там сейчас есть подсветка, но она из ламп накаливания, и есть там вопросы», — добавил Валерий Науменко.


А в следующем году фонтан в Первомайском сквере сделают музыкальным. Цветомузыку подключат вместе с подсветкой второй чаши фонтана.



Фонтаны в Новосибирске начали отключать 15 сентября.

Прочтений: 2217

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено