В «Весеннем» начали строить новый детский сад

Сад рассчитан на 220 детей, его достроят к концу 2019 года

По оценкам компании-застройщика, детский сад будет готов к концу следующего года

В Новосибирске в микрорайоне «Весенний» началось строительство нового детского сада — в нём будет 220 мест и мини-скверы.







«В сентябре этого года получили разрешение на строительство, собственно тогда же и приступили к строительству детсада. На данный момент свайное поле забито, сейчас занимаемся устройством фундамента и наружными коммуникациями», — рассказали корреспонденту НГС в компании-застройщике «Первый строительный фонд» (ПСФ).





Это будет второй детский сад в микрорайоне «Весенний», на всех жителей микрорайона одного уже не хватает.





«Детский сад будет на 220 мест, он будет рассчитан по новым правилам и нормативам также и для маломобильных детей — то есть это обустройство специальных пандусов и санузлы под эти группы детей. Также по периметру детского сада планируется обустройство мини-скверов с высадкой деревьев — кедров», — пояснили в компании-застройщике «Первый строительный фонд» (ПСФ).







Финансируется строительство из областного и федерального бюджетов.







«По финансированию — это областной и федеральный бюджет. "Первый строительный фонд" оплачивал разработку проекта детского сада и потом подарил муниципалитету. Если говорить про сумму строительства детского сада из областного и федерального бюджета, это порядка 200 миллионов рублей», — пояснил PR-менеджер «Первого строительного фонда» Максим Ялыманов.







Как пояснил Максим Ялыманов, точной даты окончания строительства ещё нет, но строительство детского сада планируют закончить к концу 2019 года.







В конце июня в Новосибирске начали строить ещё один детский сад на 195 мест — он также должен появиться на Плющихинском жилмассиве в IV квартале 2019 года.