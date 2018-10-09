До 200 «лошадей»: в правительстве назвали характеристики машин, которые можно покупать

Также названы требования к офисной технике

В автомобилях должен быть электроподогрев сидений, круиз-контроль и повышенные меры безопасности
В автомобилях должен быть электроподогрев сидений, круиз-контроль и повышенные меры безопасности

Власти Новосибирской области разработали новые регламенты на закупку служебных автомобилей — в неё вошли 8 типов машин, которые можно купить за счёт бюджета.


Перечень требований к машинам появился на сайте «Электронной демократии Новосибирской области» 9 октября. Документ находится в стадии обсуждения и пока не вступил в силу. Он разработан министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.


Самый дорогой автомобиль для высших руководителей министерства может стоить до 1,5 миллиона рублей, а в его комплектацию входит целый ряд опций для комфортной и безопасной поездки: 


«Электроподогрев передних сидений; предпусковой подогреватель; бортовой компьютер; электрорегулировка боковых зеркал с функцией подогрева; навигационная система на русском языке; фронтальные и боковые подушки безопасности для первого ряда сидений; боковые подушки безопасности для второго ряда сидений, шторки безопасности; конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи; климат-контроль, круиз-контроль», — уточняется в перечне закупок.


Мощность двигателя самого дорогого автомобиля — 200 лошадиных сил. 


Стоимость автомобилей варьируется от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Самая дешёвая комплектация предназначается для руководителя «структурного подразделения».


Кроме того, министерство назвало характеристики компьютеров для высших руководителей — разные модели стоят до 100 и до 120 тысяч рублей. Согласно требованиям в перечне закупок, компьютеры должны быть моноблоками (настольный компьютер, в котором системный блок объединен с монитором. — Прим. ред.) с 8 гигабайтами оперативной памяти и частотой процессора 3,5 гигагерца.


Как пояснила корреспонденту НГС начальник управления экономики и финансов ведомства Наталья Зырянова, новый перечень — лишь уточнение норм и не говорит о том, что машины будут покупать прямо сейчас. «В перечне содержатся те товары, которые мы можем покупать. У нас в этом году на 2019 год всего на основные средства заложено 300 тысяч рублей. Ни в 2018-м, ни на следующий период планирования в плане этих закупок (автомобилей. — Прим. ред.) нет», — уточнила Наталья Зырянова.


Год назад в Новосибирской области фонд социального страхования объявил закупку устройств для чтения «говорящих» книг. Начальная стоимость контракта — 1,5 миллиона рублей за 102 устройства.

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