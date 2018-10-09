Обещал сделать ремонт, но сбежал с деньгами: полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве

Сейчас полицейские разыскивают новосибирцев, которые могли стать жертвами задержанного (на фото справа)

Новосибирские полицейские задержали 43-летнего жителя ближнего зарубежья, которого подозревают в серии мошенничеств.







«В течение нескольких лет подозреваемый предлагал гражданам свои услуги по ремонту и строительству, входил к ним в доверие, после чего забирал задаток и скрывался. В качестве гарантии окончания работ подозреваемый оставлял заказчикам ксерокопии фиктивных документов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, пояснив, что речь идёт о недостоверных паспортных данных.







Сейчас в отношении задержанного полиция расследует уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В полиции пояснили, что жертвами мошенничеств становились жители Новосибирска и области. При этом в пресс-службе пока не уточнили, сколько пострадавших уже в деле и сколько денег они потеряли.





Полицейские продолжают разыскивать других людей, которых мог обмануть подозреваемый.





Всех пострадавших по вине человека на видеозаписи полицейские просят позвонить по телефонам в Новосибирске: 232–21–90, 232–21–65 или 8–953–769–7686.











Дополнение: После публикации новости в пресс-службе областной полиции рассказали, что задержанного подозревают более чем в четырёх случаях мошенничества в Новосибирске, дачных обществах и сельских районах.







Ранее Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор ещё одной мошеннице, которая обманула старушек почти на 277 тысяч рублей. Многодетная мать пообещала снять с бабушек порчу, но в итоге сбежала с их деньгами.

