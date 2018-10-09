«Директор не справляется»: мэр обвинил руководство школы в инциденте с упавшими на девочек шкафами

У школы также были проблемы с документами по приёмке кабинетов

Школу ( на фото за деревьями. — Прим. ред. )   отремонтировали и открыли в начале этого учебного года
Школу (на фото за деревьями. — Прим. ред.) отремонтировали и открыли в начале этого учебного года

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил директора школы № 82 в инциденте с упавшими на школьниц шкафами.


«Я вижу, что директор школы проявил себя не с сильной стороны, не справляется со своими обязанностями, но я усматриваю в этом ЧП и вину начальника отдела образования районной администрации. Я даю поручение департаменту образования мэрии — заняться кадровым укреплением руководства школы, районной администрации — кадровым укреплением отдела образования», — цитирует пресс-центр мэрии Новосибирска Анатолия Локтя.


Сейчас школой руководит Михаил Слободянюк. Получить оперативный комментарий у директора школы № 82 корреспонденту НГС не удалось: в учебном заведении не брали трубку. 


Кроме того, оказалось, что у школы были проблемы с документами по приёмке кабинетов.


«Самое печальное, что мы инструктировали директора и этой школы, и других новых школ и обращали особое внимание на то, что нужно учитывать, в том числе и эти факторы при приемке кабинетов. Перед началом учебного года каждый директор школы имеет полный пакет документов, среди которых должен быть акт приемки кабинетов комиссией по безопасности, созданной в школе. Таких документов, к сожалению, в школе № 82 не оказалось», — приводит пресс-центр мэрии слова заместителя мэра Валерия Шварцкоппа.


Шкаф упал на пятерых пятиклассниц во время урока технологии. По предварительной версии, главной причиной стало неправильное крепление шкафов к стене. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.


Вчера главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова сообщила, что врачи осматривали пятерых пятиклассниц. У всех школьниц диагностировали ушибы. 


Школу № 82 реконструировали и открыли 1 сентября. После реконструкции количество мест в школе увеличилось почти в два раза, теперь здесь могут обучаться около 900 школьников в одну смену. 


28 марта в Бобровской средней общеобразовательной школе в Сузунском районе Новосибирской области обрушилась стена — от разрушений в левом крыле первого этажа здания никто не пострадал. 

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