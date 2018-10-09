«Директор не справляется»: мэр обвинил руководство школы в инциденте с упавшими на девочек шкафами
У школы также были проблемы с документами по приёмке кабинетов
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил директора школы
«Я вижу, что директор школы проявил себя не с сильной стороны, не справляется со своими обязанностями, но я усматриваю в этом ЧП и вину начальника отдела образования районной администрации. Я даю поручение департаменту образования мэрии — заняться кадровым укреплением руководства школы, районной администрации — кадровым укреплением отдела образования», — цитирует пресс-центр мэрии Новосибирска Анатолия Локтя.
Сейчас школой руководит Михаил Слободянюк. Получить оперативный комментарий у директора школы
Кроме того, оказалось, что у школы были проблемы с документами по приёмке кабинетов.
«Самое печальное, что мы инструктировали директора и этой школы, и других новых школ и обращали особое внимание на то, что нужно учитывать, в том числе и эти факторы при приемке кабинетов. Перед началом учебного года каждый директор школы имеет полный пакет документов, среди которых должен быть акт приемки кабинетов комиссией по безопасности, созданной в школе. Таких документов, к сожалению, в школе
Шкаф упал на пятерых пятиклассниц во время урока технологии. По предварительной версии, главной причиной стало неправильное крепление шкафов к стене. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.
Вчера главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова сообщила, что врачи осматривали пятерых пятиклассниц. У всех школьниц диагностировали ушибы.
Школу
28 марта в Бобровской средней общеобразовательной школе в Сузунском районе Новосибирской области обрушилась стена — от разрушений в левом крыле первого этажа здания никто не пострадал.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Александр Сильченко, Дмитрий Здорников
Скриншот google.ru/maps