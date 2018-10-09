В больнице нашли: следователи пришли к водителю такси после смертельного ДТП с двумя пассажирами

Таксист врезался во встречную машину и сам попал в больницу

В ДТП погибли пассажиры Toyota Fielder

Сегодня, 9 октября, следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя Toyota Fielder, который столкнулся с Toyota Chaser на перекрёстке Красного проспекта и улицы Достоевского, — в ту ночь в центре Новосибирска погибли двое пассажиров такси.





«Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ ввиду причинения смерти по неосторожности двум лицам», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирска Алексей Пасюк.







Водителю Toyota Fielder грозит лишение свободы на срок до 7 лет. По словам Пасюка, сейчас подозреваемый находится в сознании — его уже опросили в рамках процессуальной проверки.





Авария произошла в ночь на 5 октября в центре Новосибирска: такси Toyota Fielder ехала по Красному проспекту от площади Калинина в сторону центра и повернула налево на Достоевского — в этот момент в неё врезался встречный автомобиль Toyota Chaser. После столкновения «Тойота Королла Филдер» въехала в фонарный столб. В аварии погибла 38-летняя пассажирка, позже в больнице скончался её знакомый, с которым она вместе ехала.