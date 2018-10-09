Заплатят все: мэрия оштрафует подрядчика за долгое строительство платных парковок

Платная парковка у сквера на Орджоникидзе должна была заработать до 30 сентября, но её ещё не запустили

В мэрии Новосибирска рассказали о том, почему задерживается запуск муниципальных платных парковок на Красном проспекте и Орджоникидзе.







«Причиной переноса сроков обустройства платных муниципальных парковок на Красном проспекте и улице Орджоникидзе является задержка поставки оборудования исполнителем муниципального контракта в лице ООО "ЭРТЕЛ". К ООО "ЭРТЕЛ" будут применены штрафные санкции согласно контракту», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в ответ на запрос корреспондента НГС.







Как сообщается в документах электронного аукциона на сайте госзакупок, компания «ЭРТЕЛ» должна была до 30 сентября смонтировать и запустить три платные парковки. Одна из них разместится на Орджоникидзе, ещё две — на Красном проспекте: возле ДК «Прогресс» и на пересечении с улицей Крылова. Все три парковки должны быть оборудованы шлагбаумами и автоматическими кассами оплаты. Также здесь должны поставить табло с информацией о свободных местах и систему видеонаблюдения.







Новые платные парковки обустраивает московская компания «ЭРТЕЛ»





Если подрядчик просрочит свои обязательства по контракту, заказчик имеет право потребовать от него неустойку — штрафы и пени, которые начисляются за каждый день просрочки. При этом подрядчик обязан выплатить неустойку в течение 5 календарных дней со дня получения этих требований от заказчика, говорится в аукционной документации.







Идею создания платных парковок в Новосибирске городские власти начали обсуждать ещё в прошлом году. В этом году некоторые бесплатные парковки начали постепенно переделывать в платные. Бесплатные парковочные карманы пропали рядом с площадью Ленина. Большую стоянку начали строить и владельцы земельного участка возле ЦУМа, вырубив деревья со стороны проспекта Димитрова.







Недавно открылась муниципальная парковка возле Центрального рынка. Пока она работает в тестовом режиме, который нужен для того, чтобы вычислить среднюю продолжительность стоянки и определить экономически обоснованный тариф, сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. А на прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть сделал заявление, что парковка у сквера на Орджоникидзе откроется в течение месяца.

