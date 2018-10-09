На заборе в Академгородке появились граффити о работе айтишников

Рисунок состоит из восьми сюжетов





На территории офисного здания на улице Кутателадзе, 4Г в новосибирском Академгородке появились новые граффити — они посвящены IT-технологиям и работе в этой сфере.







В росписи стены участвовали около 50 человек. Это совместная работа жителей Академгородка, художницы Зоси Леутиной и дизайнеров IT-компании EastBanc Technologies, которая инициировала появление граффити.







«На создание граффити размером 67 кв. м ушло около 20 литров фасадной акриловой краски. Нанесение рисунка заняло четыре дня. В четверг организаторы загрунтовали стену. В пятницу вечером художницы Зося Леутина и Янина Болдырева перенесли контуры рисунка на забор. В субботу волонтёры расписали стену под руководством художников. А в воскресенье авторы завершили рисунок, добавив финальные штрихи», — сообщили в компании EastBanc Technologies.







Забор находится возле офиса компании и недалеко от Технопарка, поэтому, по мнению инициаторов, место располагало создать граффити именно с такой темой





Идея появилась после появившихся в 2017 году в Академгородке работ во время фестиваля «Графит науки».







В июле компания «2ГИС» нанесла на карту красивые и необычные граффити Новосибирска.