На заборе в Академгородке появились граффити о работе айтишников
На их создание ушло 20 литров краски
На территории офисного здания на улице Кутателадзе, 4Г в новосибирском Академгородке появились новые граффити — они посвящены IT-технологиям и работе в этой сфере.
В росписи стены участвовали около 50 человек. Это совместная работа жителей Академгородка, художницы Зоси Леутиной и дизайнеров IT-компании EastBanc Technologies, которая инициировала появление граффити.
«На создание граффити размером 67 кв. м ушло около 20 литров фасадной акриловой краски. Нанесение рисунка заняло четыре дня. В четверг организаторы загрунтовали стену. В пятницу вечером художницы Зося Леутина и Янина Болдырева перенесли контуры рисунка на забор. В субботу волонтёры расписали стену под руководством художников. А в воскресенье авторы завершили рисунок, добавив финальные штрихи», — сообщили в компании EastBanc Technologies.
Идея появилась после появившихся в 2017 году в Академгородке работ во время фестиваля «Графит науки».
В июле компания «2ГИС» нанесла на карту красивые и необычные граффити Новосибирска.
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Мария Тищенко
Фото предоставлены пресс-службой компании EastBanc Technologies