Футболисты из Новосибирска пробились в полуфинал турнира в Барселоне

14-летние футболисты из Новосибирска находятся в лидерах турнирной таблицы

Команда победила всех оппонентов на турнире 
Команда победила всех оппонентов на турнире 

Новосибирские футболисты-подростки вышли в полуфинал турнира Copa Sant Vicenç в Испании — они всухую обыграли 4 команды из Германии.


Вчера, 8 октября, команда «Спартак-2004» обыграла команду SG Rotation Leipzig со счётом 2:0. Четвёртая победа позволила новосибирцам выйти в полуфинал, который пройдёт в Барселоне 10 октября, отмечается на сайте Международных юношеских турниров по футболу Komm Mit International. Соперник пока не определён. По итогам 4 игр новосибирская команда находится на первом месте таблицы своей группы.


В возрастной категории 2004–2005 годов рождения на турнире выступают 10 команд — 9 немецких и новосибирский «Спартак». 


Помимо SG Rotation Leipzig, команда новосибирских футболистов-школьников под руководством тренера Владимира Дуденко в групповом этапе обыграла Buchholzer FC (1:0), JFV SV Gemünden (1:0) и Team WestSaar-SVE (1:0).


Как рассказала корреспонденту НГС завуч ФК «Спартак» Елена Морозова, футболисты постоянно выступают на соревнованиях подобного уровня. 


«Это абсолютно не новая практика. У нас и младшие школьники 2010-го и 2011 года участвовали в соревнованиях за кубок Коста-Рики, заняли третье место. Всё это достигается каждодневным физическим трудом тренера и спортсмена», — уточнила Елена Морозова.


Турнир Copa Sant Vicenç проводится ежегодно с 6 по 11 октября. Всего в турнире принимают участие 49 команд из Нидерландов, Испании, России, Финляндии, Франции, Хорватии, Норвегии, Украины, Германии, Албании, Габона, Индии и Румынии. Игры проходят на стадионах в Пинеда де Мар, Аренис де Мунт, Сан Висенч де Монтальт, Сан Пол, Санта Сусанна, Матарои Ллорет де Мар. Возраст участников от 11 до 19 лет.


«Спартак-2004» уже выходил на соревнования подобного уровня. Так, в 2016 году новосибирские футболисты завоевали серебряные медали на международном турнире в Дании, обыграв команды из Германии и Дании и уступив перуанским школьникам.

Прочтений: 827

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено