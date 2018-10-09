Футболисты из Новосибирска пробились в полуфинал турнира в Барселоне

Команда победила всех оппонентов на турнире

Новосибирские футболисты-подростки вышли в полуфинал турнира Copa Sant Vicenç в Испании — они всухую обыграли 4 команды из Германии.





Вчера, 8 октября, команда «Спартак-2004» обыграла команду SG Rotation Leipzig со счётом 2:0. Четвёртая победа позволила новосибирцам выйти в полуфинал, который пройдёт в Барселоне 10 октября, отмечается на сайте Международных юношеских турниров по футболу Komm Mit International. Соперник пока не определён. По итогам 4 игр новосибирская команда находится на первом месте таблицы своей группы.





В возрастной категории 2004–2005 годов рождения на турнире выступают 10 команд — 9 немецких и новосибирский «Спартак».





Помимо SG Rotation Leipzig, команда новосибирских футболистов-школьников под руководством тренера Владимира Дуденко в групповом этапе обыграла Buchholzer FC (1:0), JFV SV Gemünden (1:0) и Team WestSaar-SVE (1:0).





Как рассказала корреспонденту НГС завуч ФК «Спартак» Елена Морозова, футболисты постоянно выступают на соревнованиях подобного уровня.





«Это абсолютно не новая практика. У нас и младшие школьники 2010-го и 2011 года участвовали в соревнованиях за кубок Коста-Рики, заняли третье место. Всё это достигается каждодневным физическим трудом тренера и спортсмена», — уточнила Елена Морозова.





Турнир Copa Sant Vicenç проводится ежегодно с 6 по 11 октября. Всего в турнире принимают участие 49 команд из Нидерландов, Испании, России, Финляндии, Франции, Хорватии, Норвегии, Украины, Германии, Албании, Габона, Индии и Румынии. Игры проходят на стадионах в Пинеда де Мар, Аренис де Мунт, Сан Висенч де Монтальт, Сан Пол, Санта Сусанна, Матарои Ллорет де Мар. Возраст участников от 11 до 19 лет.





«Спартак-2004» уже выходил на соревнования подобного уровня. Так, в 2016 году новосибирские футболисты завоевали серебряные медали на международном турнире в Дании, обыграв команды из Германии и Дании и уступив перуанским школьникам.