К «Сан Сити» приехали десять пожарных машин

В МЧС объяснили, почему к зданию приехало столько автомобилей

По словам очевидцев, сейчас у «Сан Сити» собралось около 10 пожарных машин





Утром 9 октября к МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска приехало несколько пожарных машин.





Информацию об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.





«Возле "Сан Сити" пять пожарных машин. Эвакуация не объявлена, возможно, ложный вызов», — коротко сообщил очевидец, прикрепив к своему сообщению фотографию. Позже очевидец добавил, что приехало еще несколько пожарных автомобилей.





По сообщениям очевидцев, эвакуацию из «Сан Сити» не проводят





В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что на месте работают пожарные.





В МЧС пообещали прокомментировать ситуацию позже





«Выехали туда, проверяют "Сан Сити". Там трёх-четырёхэтажная пристройка. Проверяют», — коротко пояснили в пресс-службе областного МЧС.





После публикации в МЧС подтвердили, что эвакуация из «Сан Сити» не проводилась.







«Из вентиляции на крыше шёл пар. Горения не было, эвакуация не проводилась. <…> Это большое здание, туда автоматически выезжают по повышенному номеру. Сейчас все наши возвращаются», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.







Ранее стало известно, что в Октябрьском районе Новосибирска загорелся подвал в пятиэтажке: пожарные вывели из подъезда 26 человек.