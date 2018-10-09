К «Сан Сити» приехали десять пожарных машин
В МЧС объяснили, почему к зданию приехало столько автомобилей
Утром 9 октября к МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска приехало несколько пожарных машин.
Информацию об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.
«Возле "Сан Сити" пять пожарных машин. Эвакуация не объявлена, возможно, ложный вызов», — коротко сообщил очевидец, прикрепив к своему сообщению фотографию. Позже очевидец добавил, что приехало еще несколько пожарных автомобилей.
В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что на месте работают пожарные.
«Выехали туда, проверяют "Сан Сити". Там трёх-четырёхэтажная пристройка. Проверяют», — коротко пояснили в пресс-службе областного МЧС.
После публикации в МЧС подтвердили, что эвакуация из «Сан Сити» не проводилась.
«Из вентиляции на крыше шёл пар. Горения не было, эвакуация не проводилась. <…> Это большое здание, туда автоматически выезжают по повышенному номеру. Сейчас все наши возвращаются», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.
Ранее стало известно, что в Октябрьском районе Новосибирска загорелся подвал в пятиэтажке: пожарные вывели из подъезда 26 человек.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены очевидцами