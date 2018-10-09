К «Сан Сити» приехали десять пожарных машин

В МЧС объяснили, почему к зданию приехало столько автомобилей

По словам очевидцев, сейчас у «Сан Сити» собралось около 10 пожарных машин
По словам очевидцев, сейчас у «Сан Сити» собралось около 10 пожарных машин


Утром 9 октября к МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска приехало несколько пожарных машин.


Информацию об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.


«Возле "Сан Сити" пять пожарных машин. Эвакуация не объявлена, возможно, ложный вызов», — коротко сообщил очевидец, прикрепив к своему сообщению фотографию. Позже очевидец добавил, что приехало еще несколько пожарных автомобилей. 


По сообщениям очевидцев, эвакуацию из «Сан Сити» не проводят
По сообщениям очевидцев, эвакуацию из «Сан Сити» не проводят


В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что на месте работают пожарные.


В МЧС пообещали прокомментировать ситуацию позже
В МЧС пообещали прокомментировать ситуацию позже


«Выехали туда, проверяют "Сан Сити". Там трёх-четырёхэтажная пристройка. Проверяют», — коротко пояснили в пресс-службе областного МЧС.


После публикации в МЧС подтвердили, что эвакуация из «Сан Сити» не проводилась.


«Из вентиляции на крыше шёл пар. Горения не было, эвакуация не проводилась. <…> Это большое здание, туда автоматически выезжают по повышенному номеру. Сейчас все наши возвращаются», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС.


Ранее стало известно, что в Октябрьском районе Новосибирска загорелся подвал в пятиэтажке: пожарные вывели из подъезда 26 человек.

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