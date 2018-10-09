За вами следят: на Красном проспекте начали работать новые камеры для фиксации нарушений
Камеры будут контролировать перекрёсток с улицей Достоевского
На перекрёстке улицы Достоевского и Красного проспекта в Центральном районе Новосибирска начали работать новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Сейчас работники областного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) настраивают камеры — уже в ближайшие дни они будут следить за дорожной обстановкой на перекрёстке.
«Сейчас идёт процесс программной настройки комплексов для фиксаций правонарушений в соответствии с дорожной разметкой. Всё работает: питание есть, картинка есть. Всё идёт по плану. <…> Как только народ начнет получать письма счастья, значит всё работает. Мы заинтересованы в том [чтобы быстрее]. Мы повесили таблички, оборудование, знаки, появилась разметка. Водителям нужно соблюдать [ПДД]. <…> После установки камер положение дел меняется на перекрёстках», — рассказал корреспонденту НГС начальник ЦОДД Виктор Шайдула.
Ранее в мэрии Новосибирска рассказывали, что новые камеры фиксации в этом году появятся также на перекрёстках:
— Бориса Богаткова и Есенина;
— на участке улицы Первомайской в районе домов
— на проезде Энергетиков, 8 (около ТЦ «Гигант»);
— у дома на улице Троллейной, 93.
Камеры будут фиксировать нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофоров, выезд за стоп-линию и нарушение рядности движения.
В мае Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) выбрало подрядчика на установку камер на дорогах города. Стоимость работ оценили в 19 миллионов рублей.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова