За вами следят: на Красном проспекте начали работать новые камеры для фиксации нарушений

Камеры фиксации установили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»





На перекрёстке улицы Достоевского и Красного проспекта в Центральном районе Новосибирска начали работать новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД.







Сейчас работники областного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) настраивают камеры — уже в ближайшие дни они будут следить за дорожной обстановкой на перекрёстке.





«Сейчас идёт процесс программной настройки комплексов для фиксаций правонарушений в соответствии с дорожной разметкой. Всё работает: питание есть, картинка есть. Всё идёт по плану. <…> Как только народ начнет получать письма счастья, значит всё работает. Мы заинтересованы в том [чтобы быстрее]. Мы повесили таблички, оборудование, знаки, появилась разметка. Водителям нужно соблюдать [ПДД]. <…> После установки камер положение дел меняется на перекрёстках», — рассказал корреспонденту НГС начальник ЦОДД Виктор Шайдула.





На перекрёстке уже появились таблички, предупреждающие о камерах





Ранее в мэрии Новосибирска рассказывали, что новые камеры фиксации в этом году появятся также на перекрёстках:





— Бориса Богаткова и Есенина;

— на участке улицы Первомайской в районе домов № 188 –202;



— на проезде Энергетиков, 8 (около ТЦ «Гигант»);



— у дома на улице Троллейной, 93.







Камеры будут фиксировать нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофоров, выезд за стоп-линию и нарушение рядности движения.





В мае Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) выбрало подрядчика на установку камер на дорогах города. Стоимость работ оценили в 19 миллионов рублей.

