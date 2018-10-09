Из горящей пятиэтажки вывели почти 30 человек
Пожар случился в подвале дома на улице Гурьевской
Ночью 9 октября в Октябрьском районе Новосибирска загорелся подвал в пятиэтажке: пожарные вывели из подъезда 26 человек.
Пожар случился в доме
«Возгорание было в подвале. Огнём повреждены хозяйственные кладовые на площади 15 квадратных метров. Сотрудниками с пятого подъезда эвакуированы 26 человек, из них двое — дети», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По информации спасателей, семерых человек пожарные эвакуировали с помощью спасательных устройств. В пожаре никто не пострадал.
«Полная ликвидация [пожара] была в 4:37. Причины пока не установлены. В тушении пожара принимали участие пять единиц техники», — добавили в пресс-службе областного управления МЧС.
Вечером 4 сентября в подъезде дома
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Александр Сильченко
Фото Оксаны Козыревой