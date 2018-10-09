Из горящей пятиэтажки вывели почти 30 человек

Пожар случился в подвале дома на улице Гурьевской

Из-за загоревшегося подвала спасателям пришлось эвакуировать 26 человек

Ночью 9 октября в Октябрьском районе Новосибирска загорелся подвал в пятиэтажке: пожарные вывели из подъезда 26 человек.







Пожар случился в доме № 33 на улице Гурьевской в 2:39.





«Возгорание было в подвале. Огнём повреждены хозяйственные кладовые на площади 15 квадратных метров. Сотрудниками с пятого подъезда эвакуированы 26 человек, из них двое — дети», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





По информации спасателей, семерых человек пожарные эвакуировали с помощью спасательных устройств. В пожаре никто не пострадал.





«Полная ликвидация [пожара] была в 4:37. Причины пока не установлены. В тушении пожара принимали участие пять единиц техники», — добавили в пресс-службе областного управления МЧС.



