Фото: новосибирцев восхитил красивый рассвет над городом
Горожане восхитились красивым рассветом и выложили множество фотографий в социальных сетях
Утром 9 октября жители Новосибирска увидели над городом красивый розовый рассвет. Облака, повисшие в момент рассвета над городом, окрасились в розовый, оранжевый и сиреневый цвета.
По данным Западно-Сибирского УГМС, утром в Новосибирске было около 8 градусов тепла. Новосибирцы заметили красивый рассвет и прислали несколько фотографий в редакцию НГС, а также выложили множество фото в социальных сетях.
Согласно прогнозу синоптиков, на этой неделе в город придёт холодный циклон, который принесёт мокрый снег.
Сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер. Его скорость составит 5–10 м/с, днём возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +4…+6 градусов, а завтра днём +15…+17 градусов.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
Официально отопительный сезон в Новосибирске начался 19 сентября. НГС составил подробную инструкцию от теплоэнергетиков, специалистов Госжилинспекции и УК о том, куда обращаться, если отопления ещё нет.
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Александр Сильченко
Фото автора (1), Александра Ощепкова (2), instagram.com/yankotovv (3), предоставлено читательницей (4), instagram.com/jimmyangel_nsk (5), instagram.com/sekisovaaleksandra (6), instagram.com/alisagultsova (7)