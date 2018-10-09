Фото: новосибирцев восхитил красивый рассвет над городом

Горожане восхитились красивым рассветом и выложили множество фотографий в социальных сетях

Красивый рассвет начался около 7:30





Утром 9 октября жители Новосибирска увидели над городом красивый розовый рассвет. Облака, повисшие в момент рассвета над городом, окрасились в розовый, оранжевый и сиреневый цвета.







Облака переливались оттенками розового, сиреневого и оранжевого цветов





По данным Западно-Сибирского УГМС, утром в Новосибирске было около 8 градусов тепла. Новосибирцы заметили красивый рассвет и прислали несколько фотографий в редакцию НГС, а также выложили множество фото в социальных сетях.











Красивые облака можно было видеть с разных концов города





Согласно прогнозу синоптиков, на этой неделе в город придёт холодный циклон, который принесёт мокрый снег.









Сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер. Его скорость составит 5–10 м/с, днём возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +4…+6 градусов, а завтра днём +15…+17 градусов.















Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.







Официально отопительный сезон в Новосибирске начался 19 сентября. НГС составил подробную инструкцию от теплоэнергетиков, специалистов Госжилинспекции и УК о том, куда обращаться, если отопления ещё нет.

