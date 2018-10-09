Молодой нападающий «Сибири» стал лучшим новичком недели в КХЛ
20-летний Никита Михайлов стал лучшим новым игроком во второй раз
Нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» 20-летний Никита Михайлов стал лучшим новичком пятой недели турнира КХЛ.
Как сообщается на странице ХК «Сибирь» в соцсети Instagram, комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России сезона 2018/2019 на основе статистических показателей определила лауреатов пятой недели турнира в четырёх номинациях.
Комиссией были определены лучший нападающий, защитник, вратарь и новичок.
«Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов («Сибирь»), в двух матчах набравший 2 (1+1) очка. Его шайба в ворота рижского «Динамо» стала победной. 20-летний нападающий новосибирского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), проводил на льду в среднем 16 минут 26 секунд», — сообщается на странице «Сибири» в Instagram.
В этом сезоне «Сибирь» побила антирекорд Континентальной хоккейной лиги, проиграв 12 матчей подряд. Первый неудачный матч команда провела 2 сентября.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/hcsibir1962