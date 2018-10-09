«Пишите помадой на лбу»: врач дал необычные советы по остановке кровотечений

Наш проект «Азы первой помощи» близится к завершению. В предпоследней серии мы расскажем о простых способах остановки кровотечений и критически оценим жгут из аптечки. А ещё расскажем, почему совсем неплохо делать надписи на лбу пострадавших.







Без паники, но в перчатках







Вид крови приводит нас в состояние ажиотажа, но останавливать кровотечение лучше с холодной головой и без суеты, говорит наш эксперт, врач скорой помощи Гарик Саркисян.











Загляните в свою автомобильную аптечку, там могут оказаться такие вот непригодные перчатки, их лучше заменить





И особенно важно надеть перчатки, которые есть в том числе в медицинской аптечке. Правда, туда нередко кладут полиэтиленовые изделия, которые от крови становятся очень скользкими, но это в любом случае лучше, чем ничего. При комплектации аптечки положите хорошие перчатки из латекса, а ещё лучше — полиизопрена.











Медики используют плотные и надежные перчатки из полиизопрена или латекса

Капиллярное кровотечение







С этим кровотечением мы все имели дело с детства. Повреждены только мягкие ткани, кровь течет без напора.







— На такую рану нужно наложить марлевую салфетку и перевязать, а если кровотечение сильное — прижать турундой, — рассказывает Гарик Саркисян.







Турунда — это небольшой валик, свернутый из бинта, который есть в автомобильной аптечке.











Вот так выглядит турунда: для бинтования она подходит едва ли, но позволяет сделать давящую повязку





Венозное и артериальное кровотечение







На уроках ОБЖ нас учили отличать венозное и артериальное кровотечения: в первом случае кровь темная, во втором — алая. Но наш эксперт считает, что людям без медицинского опыта забивать себе голову такими вещами не нужно.







— Во-первых, отличить венозное кровотечение от артериального простому человеку сложно, во-вторых, зачастую при сильных травмах повреждаются и артерии, и вены, а способ наложения жгута одинаков, — говорит врач.







Оба типа кровотечения отличаются высокой интенсивностью и требуют срочных мер. Кровь при этом льется сильно, иногда — толчками, иногда буквально фонтанирует. Человек бледнеет и теряет сознание. Сколько есть времени на остановку кровотечения?







— Три-четыре минуты, — говорит Гарик Саркисян. — Если человек теряет более трех литров крови, повреждения будут необратимыми.











Состав типичной аптечки: бинты (мало), перчатки (плохие), ножницы (не режут), жгут (неудобный) и пластыри (для мозолей подойдут). Но это лучше, чем ничего

К сожалению, если у человека серьезная травма внутренних органов и связанное с этим кровотечение, сделать что-либо подручными средствами практически невозможно.







— Можно наложить повязку на открытую рану на туловище или голове, чтобы изолировать рану, но в остальном нужно ждать медиков.







Когда речь идёт о кровотечении конечностей, безотносительно расположения раны жгут всегда накладывают на плечо или бедро.





— В этих местах вены и артерии находятся ближе всего к поверхности, поэтому перетянуть их проще, — комментирует специалист.







Из чего сделать жгут







Жгуты есть в автомобильных аптечках, но, к сожалению, не идеальные. В одной, например, лежало нечто, похожее на резинку от трусов, в другой — резиновый жгут, тонкий и короткий. Манипулировать им неудобно даже медикам.







Это не худший вариант жгута, но врачи рекомендуют использовать ремень от брюк или что-то похожее





— В крайнем случае можно пользоваться и такими жгутами или делать их из подручных средств: подойдет оторванный кусок ткани в виде ленты, свернутая тряпка, веревка, — говорит Гарик Саркисян. — Для жгутов часто подходит поясной ремень: у него достаточная длина и ширина. Конечно, идеальный вариант — это медицинский жгут.







Как накладывать жгут







Ремень можно буквально «набинтовать» на конечность в районе плеча или бедра, естественно, с достаточным усилием, чтобы остановить сильное кровотечение.







— Затем стоит наложить так называемую давящую повязку на саму рану: взять турунду или чистую тряпку и плотно прибинтовать, — советует специалист.







Иногда физических сил не хватает, чтобы остановить кровотечение простым накручиванием жгута на конечность. Тогда можно использовать другой способ: из жгута или ремня связывается кольцо, надевается на конечность, в него продевается гаечный ключ или прочная палка и вращается до стягивания жгута с необходимой силой. Как именно это делается, вы узнаете из ролика в начале статьи.







На лбу написано







Очень важно запомнить время наложения жгута, причем врачи рекомендуют написать его на лбу пострадавшего.







— Это кажется странным, но способ надежный, — говорит Гарик Саркисян. — Написать можно ручкой, а если её нет — хоть женской помадой. Например, что жгут был наложен в 17:10.







Останавливать кровоток у взрослого человека в теплое время года можно на час, у ребенка — до получаса. Чем морознее, тем меньше время наложения. В идеале желательно передать пострадавшего в руки медиков до истечения контрольного срока. Если же время кончилось, жгут ослабляют, восстанавливая кровоток на небольшое время, и затягивают снова.