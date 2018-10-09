«Пишите помадой на лбу»: врач дал необычные советы по остановке кровотечений
Наш проект «Азы первой помощи» близится к завершению. В предпоследней серии мы расскажем о простых способах остановки кровотечений и критически оценим жгут из аптечки. А ещё расскажем, почему совсем неплохо делать надписи на лбу пострадавших.
Без паники, но в перчатках
Вид крови приводит нас в состояние ажиотажа, но останавливать кровотечение лучше с холодной головой и без суеты, говорит наш эксперт, врач скорой помощи Гарик Саркисян.
И особенно важно надеть перчатки, которые есть в том числе в медицинской аптечке. Правда, туда нередко кладут полиэтиленовые изделия, которые от крови становятся очень скользкими, но это в любом случае лучше, чем ничего. При комплектации аптечки положите хорошие перчатки из латекса, а ещё лучше — полиизопрена.
Капиллярное кровотечение
С этим кровотечением мы все имели дело с детства. Повреждены только мягкие ткани, кровь течет без напора.
— На такую рану нужно наложить марлевую салфетку и перевязать, а если кровотечение сильное — прижать турундой, — рассказывает Гарик Саркисян.
Турунда — это небольшой валик, свернутый из бинта, который есть в автомобильной аптечке.
Венозное и артериальное кровотечение
На уроках ОБЖ нас учили отличать венозное и артериальное кровотечения: в первом случае кровь темная, во втором — алая. Но наш эксперт считает, что людям без медицинского опыта забивать себе голову такими вещами не нужно.
— Во-первых, отличить венозное кровотечение от артериального простому человеку сложно, во-вторых, зачастую при сильных травмах повреждаются и артерии, и вены, а способ наложения жгута одинаков, — говорит врач.
Оба типа кровотечения отличаются высокой интенсивностью и требуют срочных мер. Кровь при этом льется сильно, иногда — толчками, иногда буквально фонтанирует. Человек бледнеет и теряет сознание. Сколько есть времени на остановку кровотечения?
— Три-четыре минуты, — говорит Гарик Саркисян. — Если человек теряет более трех литров крови, повреждения будут необратимыми.
К сожалению, если у человека серьезная травма внутренних органов и связанное с этим кровотечение, сделать что-либо подручными средствами практически невозможно.
— Можно наложить повязку на открытую рану на туловище или голове, чтобы изолировать рану, но в остальном нужно ждать медиков.
Когда речь идёт о кровотечении конечностей, безотносительно расположения раны жгут всегда накладывают на плечо или бедро.
— В этих местах вены и артерии находятся ближе всего к поверхности, поэтому перетянуть их проще, — комментирует специалист.
Из чего сделать жгут
Жгуты есть в автомобильных аптечках, но, к сожалению, не идеальные. В одной, например, лежало нечто, похожее на резинку от трусов, в другой — резиновый жгут, тонкий и короткий. Манипулировать им неудобно даже медикам.
— В крайнем случае можно пользоваться и такими жгутами или делать их из подручных средств: подойдет оторванный кусок ткани в виде ленты, свернутая тряпка, веревка, — говорит Гарик Саркисян. — Для жгутов часто подходит поясной ремень: у него достаточная длина и ширина. Конечно, идеальный вариант — это медицинский жгут.
Как накладывать жгут
Ремень можно буквально «набинтовать» на конечность в районе плеча или бедра, естественно, с достаточным усилием, чтобы остановить сильное кровотечение.
— Затем стоит наложить так называемую давящую повязку на саму рану: взять турунду или чистую тряпку и плотно прибинтовать, — советует специалист.
Иногда физических сил не хватает, чтобы остановить кровотечение простым накручиванием жгута на конечность. Тогда можно использовать другой способ: из жгута или ремня связывается кольцо, надевается на конечность, в него продевается гаечный ключ или прочная палка и вращается до стягивания жгута с необходимой силой. Как именно это делается, вы узнаете из ролика в начале статьи.
На лбу написано
Очень важно запомнить время наложения жгута, причем врачи рекомендуют написать его на лбу пострадавшего.
— Это кажется странным, но способ надежный, — говорит Гарик Саркисян. — Написать можно ручкой, а если её нет — хоть женской помадой. Например, что жгут был наложен в 17:10.
Останавливать кровоток у взрослого человека в теплое время года можно на час, у ребенка — до получаса. Чем морознее, тем меньше время наложения. В идеале желательно передать пострадавшего в руки медиков до истечения контрольного срока. Если же время кончилось, жгут ослабляют, восстанавливая кровоток на небольшое время, и затягивают снова.
Игнат Сарапулов, Илья Бархатов (фото), Вадим Архипов (видео и монтаж), Полина Авдошина (инфографика)