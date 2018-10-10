Спасайте кто может: проходим тест на умение оказать помощь пострадавшему в ДТП
Мы завершаем проект «Азы первой помощи» тестом из несложных вопросов, которые наверняка возникнут у вас, если доведётся помогать жертвам ДТП. Хотя в народе бытует мнение, что пострадавших лучше не трогать, а к месту аварии вообще не приближаться, это верно лишь отчасти. Как минимум вы можете грамотно описать случившееся медикам по телефону и провести ряд срочных мероприятий, без которых раненые могут попросту умереть.
- Кричит от боли, агрессивен, ругает власть.
- Лежит спокойно, говорит тихо, жалуется на боль.
- Сидит согнувшись, дышит рывками, отвечает односложно.
- Пол и возраст пострадавших.
- Количество тяжелых пострадавших.
- Наличие беременной женщины.
- Количество людей в состоянии шока.
- Место аварии.
- Узнать его имя.
- Надеть перчатки.
- Убедиться, что ему не больно.
- Протереть руки спиртом (водкой).
- …повреждениях головы.
- …стрессе, начинающемся шоке, кровотечении.
- …предынфарктном состоянии.
- Да, для осмотра и принятия мер.
- Да, если состояние резко ухудшается.
- Да, если боль прогрессирует.
- Ни в коем случае.
- Чтобы исключить захлебывание.
- Чтобы не нагружать позвоночник.
- Чтобы обеспечить приток крови к голове.
Почему врачи не рекомендуют делать искусственное дыхание на месте ДТП?
- У людей недостаточно квалификации.
- Велик риск заразиться.
- Это слишком неприятно.
- Оно не помогает.
- 60 компрессий в минуту.
- 100 компрессий в минуту.
- 150 компрессий в минуту.
Сколько по времени делают непрямой массаж?
- До 3 минут.
- До 10 минут.
- До получаса.
- До одного часа.
- Бинтов.
- Устройства для искусственного дыхания.
- Обезболевающих.
- Жгутов.
На какое место врачи рекомендуют накладывать жгут при кровотечениях?
- На верхнюю часть плеча или бедра.
- На запястье или лодыжку.
- Чуть выше или чуть ниже места кровотечения.
- На место кровотечения.
- На бумаге, положив её в карман пострадавшему.
- В своем смартфоне, передав информацию медикам.
- На запястье пострадавшего.
- На лбу пострадавшего или на бумажке, заправив её под жгут.
В проекте «Азы первой помощи» мы рассказывали о том, что нужно делать на месте аварии в первую очередь. Определить серьёзность травм позволит грамотный разговор с пострадавшим. В редких случаях требуется вытащить раненого из машины. Если человек находится в состоянии клинической смерти, необходим непрямой массаж сердца. Также мы рассказывали, как остановить кровотечение.
Правильные ответы: 5/10
Видимо, вам ещё не приходилось помогать людям. Но если вдруг захотите освоить эту науку — пройдите по ссылкам выше.
Правильные ответы: 5/10
Вы неплохо разбираетесь в вопросе и отличаете жгут от жмыха, а искусственное дыхание от искусственного оплодотворения. Так держать!
Правильные ответы: 5/10
Отлично! Вы или медик или очень увлеченный читатель нашего сайта!
Фото: Олег Каргаполов, Ирина Созынова