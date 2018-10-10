Спасайте кто может: проходим тест на умение оказать помощь пострадавшему в ДТП

Умение грамотно оказывать доврачебную помощь облегчит работу медикам





Мы завершаем проект «Азы первой помощи» тестом из несложных вопросов, которые наверняка возникнут у вас, если доведётся помогать жертвам ДТП. Хотя в народе бытует мнение, что пострадавших лучше не трогать, а к месту аварии вообще не приближаться, это верно лишь отчасти. Как минимум вы можете грамотно описать случившееся медикам по телефону и провести ряд срочных мероприятий, без которых раненые могут попросту умереть.





Кричит от боли, агрессивен, ругает власть.

Лежит спокойно, говорит тихо, жалуется на боль.

Сидит согнувшись, дышит рывками, отвечает односложно.





Пол и возраст пострадавших.

Количество тяжелых пострадавших.

Наличие беременной женщины.

Количество людей в состоянии шока.

Место аварии.





Узнать его имя.

Надеть перчатки.

Убедиться, что ему не больно.

Протереть руки спиртом (водкой).





…повреждениях головы.

…стрессе, начинающемся шоке, кровотечении.

…предынфарктном состоянии.





Да, для осмотра и принятия мер.

Да, если состояние резко ухудшается.

Да, если боль прогрессирует.

Ни в коем случае.





Чтобы исключить захлебывание.

Чтобы не нагружать позвоночник.

Чтобы обеспечить приток крови к голове.

Почему врачи не рекомендуют делать искусственное дыхание на месте ДТП?





У людей недостаточно квалификации.

Велик риск заразиться.

Это слишком неприятно.

Оно не помогает.





60 компрессий в минуту.

100 компрессий в минуту.

150 компрессий в минуту.

Сколько по времени делают непрямой массаж?





До 3 минут.

До 10 минут.

До получаса.

До одного часа.





Бинтов.

Устройства для искусственного дыхания.

Обезболевающих.

Жгутов.

На какое место врачи рекомендуют накладывать жгут при кровотечениях?





На верхнюю часть плеча или бедра.

На запястье или лодыжку.

Чуть выше или чуть ниже места кровотечения.

На место кровотечения.





На бумаге, положив её в карман пострадавшему.

В своем смартфоне, передав информацию медикам.

На запястье пострадавшего.

На лбу пострадавшего или на бумажке, заправив её под жгут.





В проекте «Азы первой помощи» мы рассказывали о том, что нужно делать на месте аварии в первую очередь. Определить серьёзность травм позволит грамотный разговор с пострадавшим. В редких случаях требуется вытащить раненого из машины. Если человек находится в состоянии клинической смерти, необходим непрямой массаж сердца. Также мы рассказывали, как остановить кровотечение.





Спасайте кто может: проходим тест на умение оказать помощь пострадавшему в ДТП Правильные ответы: 5/10 Видимо, вам ещё не приходилось помогать людям. Но если вдруг захотите освоить эту науку — пройдите по ссылкам выше. Пройти тест еще раз

Спасайте кто может: проходим тест на умение оказать помощь пострадавшему в ДТП Правильные ответы: 5/10 Вы неплохо разбираетесь в вопросе и отличаете жгут от жмыха, а искусственное дыхание от искусственного оплодотворения. Так держать! Пройти тест еще раз