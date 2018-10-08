«У них остался воздух»: выживший дайвер рассказал подробности инцидента с двумя новосибирцами

По предположению дайвера, погибшие отравились азотом

Мужчина уточнил, что у погибших оставался кислород, когда их нашли
Мужчина уточнил, что у погибших оставался кислород, когда их нашли

Выживший дайвер Константин Гуляев рассказал о погружении в заброшенный карьер в Кемеровской области — по его словам, у погибших остался кислород в баллонах.


Как рассказал корреспонденту НГС Константин Гуляев, он приехал погрузиться в карьер, чтобы испытать костюм на протечку воды после ремонта, а заодно пообщаться с товарищами. 


«С воздухом у них проблем не было. Когда нашли Забелина, у него манометр показывал остаток 100 бар. У Моргунова баллон был на 15 литров, а не на 12, как у нас, — там тоже с воздухом всё было в порядке», — сообщил Константин Гуляев.


Он отметил, что Игорь Моргунов шёл ведущим и начал опускаться гораздо глубже оговоренной глубины. «Скорее всего, его накрыло азотное отравление. На 24 метрах наступила темнота и я успел дать условный сигнал Забелину, что надо подниматься выше. Он включил фонарик и начал привлекать внимание Моргунова, но тот не реагировал, продолжал плыть», — вспоминает Гуляев.


По словам выжившего дайвера, от движений ластами впереди плывущих поднялась завеса из ила. «Я потерял их из виду, а мой слабенький фонарь не пробивал завесу. На тот момент глубина была более 30 метров. Пробовал их найти, но у меня сел фонарь. Я, признаться, запаниковал и принял решение всплывать», — сказал Константин Гуляев.


Дайвер заметил, что азотное отравление выражается в несерьёзном поведении, неспособности мыслить адекватно. «Это может случиться с кем угодно как раз на глубине около 30 метров. У Забелина было 900 погружений, но это не защищает. Я думаю, что они оба отравились азотом», — резюмировал Гуляев.


Инцидент произошёл 7 октября на водоёме, который находится в четырех километрах от села Красное в Ленинск-Кузнецком районе. Один из дайверов почувствовал нехватку кислорода и вынырнул, двое других погибли.

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