Новосибирцы набросились на дешевый Skoda Kodiaq российской сборки

Чешский кроссовер Skoda Kodiaq впервые ворвался в топ-10 лидеров продаж в сегменте SUV по России, а в Новосибирске рост количества реализованных авто составил 600%, сообщает агентство «Автостат». С февраля 2018 года Kodiaq собирается на заводе в Нижнем Новгороде, что позволило снизить цены и расширить список дешевых комплектаций. Базовая стоимость модели сейчас составляет 1 389 000 рублей.







Skoda Kodiaq вошел в топ-10 лидеров продаж





«За 8 месяцев 2018 года в Новосибирской области продана 61 штука Kodiaq. За 8 месяцев 2017 года — 10 штук», — рассказал НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.





В топ-10 кроссоверов автомобиль занимает сейчас 10-е место с 2239 проданными за сентябрь экземплярами по всей стране. Лидирует в этом списке Hyundai Creta (5876 штук), которая тоже является популярным автомобилем у новосибирцев. Toyota RAV4 занимает второе место (3851 штука), а Renault Duster — третье место (3780 штук).





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



«Шкода» придумала новый дешёвый паркетник вместо «Йети».