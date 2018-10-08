Полиции предложили собирать новые штрафы — за громкую музыку и выгул собак

В МВД отметили, что очень давно ждут подобного законопроекта

Полиция сможет сразу выписывать штрафы за нарушение тишины или громкую музыку

В Новосибирской области предложили наделить полицейских новыми полномочиями — позволить им штрафовать людей за нарушения общественного порядка и безопасности.







Соответствующий законопроект появился на сайте «Электронной демократии Новосибирской области» 8 октября. Он предлагает внести изменения в закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях», дополнив его следующим пунктом:





«Должностные лица органов внутренних дел (полиции) вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных настоящим Законом».





Как уточнил корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин, полиция ожидает принятие законопроекта и даже выступила инициатором.





«Сейчас мы можем только собирать материал и отправлять его на рассмотрение в административные органы.





Понятное дело, это добавит нам работы, но и прав работникам полиции. Когда его примут, это позволит нам скорее реагировать на жалобы граждан», — сообщил Сергей Щекотин.





По его словам, протоколы будут составляться на целый перечень нарушений. «Я точно не скажу, но туда входит громкая музыка, нарушение выгула собак, незаконная свалка мусора и прочее», — уточнил начальник пресс-службы ведомства.





Сейчас документ проходит стадию обсуждений и ещё не принят.





В начале августа полиция Новосибирска решила провести опрос среди горожан и выяснить, как они относятся к работе полицейских.