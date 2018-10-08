Врачи назвали число школьниц, пострадавших от падения навесных шкафов

Врачи также рассказали о травмах девочек

На месте происшествия работали врачи скорой помощи
На месте происшествия работали врачи скорой помощи


Врачи рассказали от травмах пятиклассниц, на которых упали навесные шкафы в школе № 82 в Дзержинском районе Новосибирска.


«Мы осматривали пятерых детей. У всех лёгкие травмы, ушибы», — рассказала корреспонденту НГС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.


Инцидент произошёл во время урока технологии. По предварительной версии, навесные шкафы упали на школьниц из-за неправильного крепления.


Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. В пресс-центре мэрии на запрос корреспонденту НГС уточнили, что на место выехала специально созданная рабочая группа департамента образования мэрии города Новосибирска.


28 марта в Бобровской средней общеобразовательной школе в Сузунском районе Новосибирской области обрушилась стена — от разрушений в левом крыле первого этажа здания никто не пострадал. 

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