«Это заряжает энергией на весь день»: новосибирец пообещал бегать по 5 дней в неделю два месяца

Артём Щетинин бегает уже больше двух лет и не раз участвовал в полумарафоне Раевича

Обещание новосибирец дал себе после того, как пробежал Московский марафон
Обещание новосибирец дал себе после того, как пробежал Московский марафон

Новосибирец Артём Щетинин публично пообещал бегать 5 дней в течение двух месяцев — он поставил себе такую задачу после того, как пробежал Московский марафон.


Каждое утро буднего дня Артём Щетинин начинает на набережной Новосибирска. Он пробегает по 7 километров и очень радуется, когда его приходят поддерживать друзья.


Как сообщил корреспонденту НГС Артём Щетинин, бегать он начал в июле 2016 года. «Тогда меня заинтересовал проводящийся у нас полумарафон Раевича. Пробежать 21 км — это такое испытание, которое можно было преодолеть. Сказать себе: "Я молодец", поднять себя в своих глазах», — вспоминает Артём Щетинин.


Артём Щетинин работает менеджером по продаже строительных материалов, и бег для него — больше способ дисциплинировать и натренировать себя. 


«Если готовиться плохо, то никакого результата не будет. Поэтому всегда нужно поддерживать себя в форме. А если втянулся — вытянуться очень сложно, да и не хочу я этого», — смеётся спортсмен-любитель.


Совсем недавно, 23 сентября, Артём Щетинин добился одной из главных целей, которую он преследовал два года, — пробежал Московский марафон. 



«Когда я пересёк финишную прямую, отдохнул, то понял, что мне некуда больше двигаться. Я почувствовал упадок сил, находился в подавленном состоянии до тех пор, пока не придумал себе новую задачу — это и была идея бегать каждое утро по набережной в течение 5 дней на протяжении двух месяцев», — рассказал Артём Щетинин.


Щетинин уверяет, что бег для него не является тяжёлым испытанием. «Это такая зарядка энергией на весь день. Нет никакой усталости, никакой лени. Я даже просыпаться стал самостоятельно на десять минут раньше будильника», — с радостью сообщил Артём Щетинин.


В Новосибирске ежегодно проводится полумарафон памяти Александра Раевича. В этом году на забег вышли более 11 тысяч желающих.

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