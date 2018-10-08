На пятиклассниц во время урока упали навесные шкафы

Сейчас Следственный комитет проводит проверку

Школу (на фото за деревьями. — Прим. ред.) отремонтировали и открыли в начале этого учебного года
Школу (на фото за деревьями. — Прим. ред.) отремонтировали и открыли в начале этого учебного года

Сегодня в школе № 82 в Дзержинском районе Новосибирска во время урока на пятиклассниц упали деревянные навесные шкафы.


По информации пресс-службы следственного управления СК России по Новосибирской области, инцидент произошёл во время урока технологии в школе на улице Гоголя, 195.


«Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время проводился урок технологии с девочками, обучающимися в 5-м классе. Во время урока на детей произошло падение четырех деревянных навесных шкафов. В настоящее время уточняется точное количество пострадавших школьниц и степень тяжести причиненного им вреда здоровью. Ряд детей направлен в медицинское учреждение для обследования специалистами», — сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.


Сейчас следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ и ч. 2 ст. 293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; халатность).


В школе № 82 корреспонденту НГС уточнили, что на данный момент они не могут предоставить комментарий. «Сейчас идёт расследование, на месте работает комиссия. И директор, и завуч общаются с комиссией», — коротко прокомментировали в школе.


В пресс-центре мэрии на запрос корреспонденту НГС уточнили, что на место выехала специально созданная рабочая группа департамента образования мэрии города Новосибирска. «В настоящее время специалисты департамента <...> изучают деятельность образовательного учреждения по факту несчастного случая с детьми для выявления причин и обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-центре мэрии.


После публикации в следственном управлении СК России добавили, что, вероятнее всего, шкафы упали из-за неправильного крепления.


«Одна из приоритетных версий — это плохо закреплённые шкафы», — сообщили в пресс-службе ведомства.


Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова сообщила, что врачи осматривали пятерых пятиклассниц. У всех школьниц диагностировали ушибы. 


28 марта в Бобровской средней общеобразовательной школе в Сузунском районе Новосибирской области обрушилась стена — от разрушений в левом крыле первого этажа здания никто не пострадал. 

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