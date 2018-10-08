На пятиклассниц во время урока упали навесные шкафы
Сейчас Следственный комитет проводит проверку
Сегодня в школе
По информации пресс-службы следственного управления СК России по Новосибирской области, инцидент произошёл во время урока технологии в школе на улице Гоголя, 195.
«Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время проводился урок технологии с девочками, обучающимися в 5-м классе. Во время урока на детей произошло падение четырех деревянных навесных шкафов. В настоящее время уточняется точное количество пострадавших школьниц и степень тяжести причиненного им вреда здоровью. Ряд детей направлен в медицинское учреждение для обследования специалистами», — сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.
Сейчас следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ и ч. 2 ст. 293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; халатность).
В школе
В пресс-центре мэрии на запрос корреспонденту НГС уточнили, что на место выехала специально созданная рабочая группа департамента образования мэрии города Новосибирска. «В настоящее время специалисты департамента <...> изучают деятельность образовательного учреждения по факту несчастного случая с детьми для выявления причин и обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-центре мэрии.
После публикации в следственном управлении СК России добавили, что, вероятнее всего, шкафы упали из-за неправильного крепления.
«Одна из приоритетных версий — это плохо закреплённые шкафы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова сообщила, что врачи осматривали пятерых пятиклассниц. У всех школьниц диагностировали ушибы.
28 марта в Бобровской средней общеобразовательной школе в Сузунском районе Новосибирской области обрушилась стена — от разрушений в левом крыле первого этажа здания никто не пострадал.
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Александр Сильченко, Дмитрий Здорников
Скриншот google.ru/maps