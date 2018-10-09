Совладелец «Дяди Дёнера» открыл на «Октябрьской» кафе с копчёными грушами и круассанами

В бизнес-центре на Кирова открылось кафе Token

Копчёная груша за 270 рублей в кафе Token
Копчёная груша за 270 рублей в кафе Token


Кафе Token открылось на минувших выходных в только что построенном бизнес-центре на Кирова, 23 в Октябрьском районе Новосибирска. Заведение открыл ресторатор Антон Горестов — совладелец сети «Дядя Дёнер».


Кафе заняло помещение на втором этаже бизнес-центра. В самом заведении сооружен небольшой балкон, где помещается 3 стола на 8 посадочных мест.


Заведение расположено на втором этаже, но сооружены небольшие антресоли 
Заведение расположено на втором этаже, но сооружены небольшие антресоли 


Зал обставлен диванами и мягкими креслами с высокой спинкой. Окна в угловом помещении выходят на улицу Кирова. Маленькая барная стойка спрятана в глубине зала.


В меню сделан упор на закуски (их здесь больше 20 — от 130 до 890 рублей за порцию), блюда на гриле (от 350 до 750 рублей) и продукты из собственной коптильни. В последней категории помимо привычных свиных рёбер (350 рублей) или утиной грудки (550 рублей) есть сравнительно необычные позиции вроде копченой груши или копчёных круассанов.


Цены на напитки с алкоголем начинаются от 180 рублей за бокал вина или 220 рублей за кружку пива.


Сам Горестов надеется, что его заведение станет «хорошим местом для деловых встреч днем и посиделок с друзьями под живую музыку по вечерам». Предприниматель также обещает «шоу-программы и кулинарные мастер-классы».


Бефстроганов с картофельным пюре из обеденного меню за 180 рублей 
Бефстроганов с картофельным пюре из обеденного меню за 180 рублей 


Метро «Октябрьская» — зона активной застройки, где пока немного предприятий общепита. Ближайшее к Token заведение сопоставимого формата — бар Sidewalker — расположено в бизнес-центре «Время» на другой стороне улицы Кирова.


Для Антона Горестова Token — не первый отдельный от «Дяди Дёнера» проект. В прошлом году он начал развивать в Новосибирске сеть кофеен и буфетов готовой еды Primetime, которая уже наcчитывает 11 точек.

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